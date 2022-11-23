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世足運彩／日本對抗性提升德國默契十足 推薦日本受讓一球

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
日本隊備戰。 路透社
日本隊備戰。 路透社

世界盃小組賽 德國 VS. 日本

比賽時間: 11/23 21:00

德國在上一屆小組賽除了輸給墨西哥之外，還輸給亞洲球隊南韓。這一屆小組形式約略相同，而同組的西班牙首戰哥斯大黎加如果順利拿到3分積分，小組賽第二輪德國就要面對西班牙，如果德國第一戰被日本踢和，德國恐怕又可能跟上一屆一樣無緣16強。

日本已經跟以往相對矮小、對抗力不足有所不同，許多旅歐球星平日就是在歐洲聯賽，甚至就有許多球員在德甲，對抗性與熟悉程度提升了很多。

畢竟那都是替德國假設的狀況，德國隊排出拜仁慕尼黑的團隊組合，配合多特蒙德的球員，想來就是默契十足。日本加油，我還是推薦日本輸1球的盤。

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