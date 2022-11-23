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世足運彩／森巴軍團鋒線華麗 看好首戰讓勝過盤

聯合新聞網／ 文／Shiny
巴西球星內馬爾練球。 法新社
巴西球星內馬爾練球。 法新社

世界盃小組賽 巴西 VS. 塞爾維亞

比賽時間: 11/25 03:00

做為本屆最被看好捧回大力神杯的勁旅森巴軍團，陣容上確實相當豪與強大，特別是由內馬爾所領銜的鋒線群才華洋溢，是他們求勝的最大利器。相較起無死角的進攻線，巴西的防線是他們本屆存在隱憂的地方，年齡老化的問題，必須特別留意在比賽後段分神，而有失球的狀況發生。不過巴西整體實力還是強大，今年各項賽事還沒輸過，上一次落敗已經要追溯至去年敗給阿根廷的美洲盃決賽了。

世界排名第21的塞爾維亞，雖然整體戰力不算頂級，但仍有一定之抗衡能力，去年曾在預選賽擊退葡萄牙，讓他們淪落要去打附加賽。近況來說則是處於6連不敗。不過此番碰上巴西，恐難再演黑馬傳奇，看好森巴軍團輕鬆勝出，讓分過盤，總進球數2.5大應該不成問題。

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巴西讓分勝 或 總進球數2.5大

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