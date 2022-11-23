世足運彩／C羅的最後一舞勢在必得 推薦葡萄牙不讓分勝出

世界盃小組賽 葡萄牙 VS 迦納

比賽時間: 11/25 00:00

2018年的歐國盃冠軍葡萄牙，透過附加賽順利挺進本屆決賽圈，這也有很大可能是C羅最後一次挑戰大力神杯的機會。過往的葡萄牙可以看做是C羅的一人球隊，但在2018年之後可以看出也有許多隊友跳出來，整體戰力看來還是不錯，小組賽目標是跟烏拉圭競爭分組第一。

攤開近況觀察，葡萄牙近5戰3勝2敗，2場輸球都是以0:1小敗對手，且兩個對手分別是瑞士與西班牙，算是這次晉級16強的熱門球隊，所以可以看出葡萄牙近況不算太差，特別是防守算是穩固，進攻主要就要看C羅的發揮程度。

第四次參與世界盃的黑色之星加納，本屆力壓奈及利亞取得世界盃門票，陣中有多位在頂級聯賽的好手，雖然世界盃排名第61，仍具一定之競爭力，特別是近期在友誼賽中2連勝，近況不錯。

葡萄牙上周在世界盃前的最後一場熱身賽，以4:0大勝奈及利亞，算是為出征注入最大的信心。此役交手同樣來自非洲，且踢法與實力跟奈及利亞類似的迦納，若能穩紮穩打，勝利的機會還是很大。總進球數2-3球是最有可能的。

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葡萄牙不讓分勝 或 總進球數2-3球