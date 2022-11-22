世足運彩／傷兵回歸完全體是各隊夢靨 推薦丹麥不讓分過關

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽 丹麥 VS 突尼西亞

比賽時間: 11/22 21:00

丹麥可以說是從去年火到了現在，從歐洲盃的時候，埃里克森(Christian Eriksen)退賽後，丹麥逆風高飛一路挺進到4強賽，一直到世界盃資格賽和歐國聯都表現出色，這次加上埃里克森的回歸，擁有完全體的丹麥會是各隊害怕的夢魘。在歐國聯雙殺法國、以3-0大勝本屆黑馬塞爾維亞，這樣的表現對到突尼西亞應該不會太困難。

突尼西亞在資格賽中以完美的防守擊敗馬里來到小組賽，隨後在麒麟盃中倒打智利和日本，陣中也有幾位效力於歐洲聯賽的好球員，雖然整體實力不算差，但這組的競爭強度很高，要晉級的難度不小。

亞洲盤口給出丹麥讓1球盤起步，後續盤賠一度往丹麥示好，有些升到1.25球盤，給出高水位，撰稿時降盤到主讓0.75球，應能分流資金，建議關注丹麥取勝較佳。

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運彩盤：丹麥 不讓分勝

國際盤：丹麥讓半球/一(-0.5/1)

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