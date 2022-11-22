世足運彩／墨西哥後防讓人擔憂 推薦更穩定的波蘭不讓分勝

【文/KS運彩分析師】

世界盃小組賽 墨西哥 VS 波蘭

比賽時間: 11/23 00:00

波蘭近期收下二連勝，兩場都是靠著不錯的防守，最終都是以1-0險勝，攻守端的表現都算是中規中矩，本場應當分數也不會太多，但防守端給墨西哥的機會肯定不多，全場控球時間應當都能大部分掌握在波蘭手上，也會讓他們增添更多進攻機會。

墨西哥今年的後防總是令人捏把冷汗，但進攻表現倒是相當不錯，近期友誼賽都有進球的紀錄，但比賽總不是只靠進攻就能贏的，17年靠著防守擊敗過波蘭，但今年防守強度堪憂，要複製上一次交手的內容恐怕不容易。

兩隊狀況由波蘭更為穩定，近幾年中南美洲對戰歐洲的成績也不理想，加上墨西哥本季防守強度比較差一點，波蘭有望復仇成功。

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