聽新聞
test
0:00 / 0:00
世足運彩／烏拉圭世代融合戰力完整 推薦惡戰一番氣走太極虎
世界盃小組賽 烏拉圭 VS 南韓
比賽時間: 11/24 21:00
南美強權之一的烏拉圭，本屆陣容新老融合，兩大神鋒蘇亞雷斯與卡瓦尼將迎來他們最後一次世界盃，但破壞力仍不容小覷。中場與後防則有巴爾偉德、阿勞霍等新生代中流砥柱，綜合型的陣型，搭配新主帥上任後的整合，讓烏拉圭團隊起了不小變化。不僅預選算未嘗敗績，近期熱身賽狀態也不錯。雖然在分組是第二檔次球隊，但仍有機會扳倒葡萄牙搶佔小組第一，所以此役相當關鍵。
南韓近三場友誼賽未嘗敗績，上一場落敗是東亞盃小組賽0：3負於日本，近況不算太差。在這次亞洲六支參賽隊伍當中，南韓算是比較被看好有機會突圍的，最重要的還是要看球隊頭牌孫興慜的發揮，他先前受傷，預計將在世界盃戴面罩上場，是否影響表現還須觀察，他是太極虎能走多遠的關鍵。
兩隊上次交手是2018年的友誼賽，南韓2：1帶走勝利，但近五次的交手也就贏這一場而已。上次在世界盃對壘，則是2010年的小組賽，當時烏拉圭1：0小勝。綜觀整體因素，烏拉圭還是實力與技術面較佔上風的一方，但南韓絕對算得上亞洲踢法前幾硬的球隊，不會讓對手太好過，烏拉圭苦戰小勝機率大。
運彩推薦
烏拉圭不讓勝
正確比分：烏拉圭 2:1、1:0 南韓
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言