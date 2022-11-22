世足運彩／烏拉圭世代融合戰力完整 推薦惡戰一番氣走太極虎

世界盃小組賽 烏拉圭 VS 南韓

比賽時間: 11/24 21:00

南美強權之一的烏拉圭，本屆陣容新老融合，兩大神鋒蘇亞雷斯與卡瓦尼將迎來他們最後一次世界盃，但破壞力仍不容小覷。中場與後防則有巴爾偉德、阿勞霍等新生代中流砥柱，綜合型的陣型，搭配新主帥上任後的整合，讓烏拉圭團隊起了不小變化。不僅預選算未嘗敗績，近期熱身賽狀態也不錯。雖然在分組是第二檔次球隊，但仍有機會扳倒葡萄牙搶佔小組第一，所以此役相當關鍵。

南韓近三場友誼賽未嘗敗績，上一場落敗是東亞盃小組賽0：3負於日本，近況不算太差。在這次亞洲六支參賽隊伍當中，南韓算是比較被看好有機會突圍的，最重要的還是要看球隊頭牌孫興慜的發揮，他先前受傷，預計將在世界盃戴面罩上場，是否影響表現還須觀察，他是太極虎能走多遠的關鍵。

兩隊上次交手是2018年的友誼賽，南韓2：1帶走勝利，但近五次的交手也就贏這一場而已。上次在世界盃對壘，則是2010年的小組賽，當時烏拉圭1：0小勝。綜觀整體因素，烏拉圭還是實力與技術面較佔上風的一方，但南韓絕對算得上亞洲踢法前幾硬的球隊，不會讓對手太好過，烏拉圭苦戰小勝機率大。

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烏拉圭不讓勝

正確比分：烏拉圭 2:1、1:0 南韓