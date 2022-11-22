世足運彩／加拿大對抗性佳或成黑馬 推薦比利時讓和

世界盃小組賽 比利時 VS 加拿大

比賽時間: 11/24 03:00

比利時近幾年的國際賽，因為有眾球星齊聚，常被視為奪冠熱門，但最後都雷聲大雨點小。上屆世界盃雖獲得季軍，但在16強就差點遭藍武士日本爆冷提前打包，最近一次歐國杯則是在8強止步。雖然陣容一字排開星光熠熠，資格賽首名出線未嘗敗績，但還是有幾個隱憂。首先是近況不算佳，近期二連敗，除了歐國聯資格賽敗給荷蘭，上週出征世界盃前的熱身賽也輸給實力不算強的埃及。另外則是在陣容方面，後防老化，一直是他們近幾年面臨的問題，而鋒線上的主要戰力盧卡庫、阿札爾……等，則面臨在聯賽表現掙扎的窘境，這讓他們相較四年前要挑戰大力神杯更有難度。

加拿大雖然世界排名第41位，在分組中算是最不被看好的，不過他們從北美預選賽以來，狀態一直相當不錯。上週出征世界盃前對戰日本的友誼賽可以看出，踢法是相當的強悍而有侵略性，而且身體對抗性也很不錯，或許有機會成為小組出線的黑馬也說不定。

綜觀整體因素，雖然比利時整體戰力較佳，但加拿大近況跟對抗性都不差，有機會形成一場苦戰。比利時若贏球應該也是小勝1球，或是有爆冷被逼和的可能，讓和(平局或比利時贏一球)，是滿有可能的結果。看好是有來有往的比賽，進球數可考慮2-3球。

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比利時讓和/總進球數2-3球