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世足運彩／塞內加爾缺主力 推薦誓搶首勝荷蘭不讓分勝

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荷蘭誓言首勝。 法新社
荷蘭誓言首勝。 法新社

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽 塞內加爾 VS 荷蘭

比賽時間: 11/22 00:00

連續缺席2016年歐洲國家盃與2018世界盃後，橘色軍團逐漸擺脫青黃不接的問題，去年歐國盃小組賽三戰發揮應有實力全勝出線，沒想到16強中後場大將德里赫特(Matthijs de Ligt)早早吃紅種下敗因，最後遭捷克淘汰打道回府。整體實力優異的荷蘭隊，在今年世界盃肯定想扳回一城，擺脫無冕王的稱號。

荷蘭小組賽首場將對上非洲球隊塞內加爾，塞內加爾實力不容小覷，今年二月才在決賽擊敗擁有薩拉（Mohamed Salah）的埃及隊拿下隊史首個非洲國家盃冠軍，雖然陣中前鋒馬內（Sadio Mané）因傷無法出賽，但還有目前效力義甲沙蘭力坦拿的迪亞（Boulaye Dia）和英超沃特福德的薩爾（IsmaïlaSarr）衝擊前場，守門員則由切爾西門神門迪（Edouard Mendy）擔綱，整體實力不會太差。

不過要論陣容，荷蘭隊擁有利物浦球星范戴克（Virgil van Dijk）、曼城中後衛阿克(Nathan Aké)、德里赫特以及巴塞隆納中場大師德容（Frenkie de Jong）等人，組成堅強的中後場陣容，預計從中場掌握球權伺機滲透前場找尋破門機會。不過前場無力是隱憂，巴塞隆納球星德佩（Memphis Depay）貴為荷蘭進球數第二高的射手卻在今年被球會棄用，鮮少上場，首戰更可能缺賽，其餘鋒線球員普遍年輕，能否在大場面建功是荷蘭能否走遠一大關鍵。

兩隊從未有過交手紀錄，不過荷蘭國際賽已取得10連不敗，能夠低比分險勝，也能互轟取勝，狀況絕佳，不過塞內加爾雖然進球數不高，失球率卻也偏低，首戰荷蘭可能稍稍佔優。盤口開出荷蘭讓0.75球，後續升到讓1球，建議關注荷蘭勝，看好橘色軍團帶走勝利。

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運彩盤：荷蘭不讓分勝

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