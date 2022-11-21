世足運彩／伊朗愛拖節奏、英格蘭進攻難發揮 推薦進球小分

【文／KS】

世界盃小組賽 英格蘭 VS. 伊朗

比賽時間: 11/21 21:00

伊朗近期進球表現還算不錯，友誼賽連四場都有進球紀錄，其中有兩場面對中南美洲國家的進球更是值得，但本場面對實力更上一層的歐洲強權英格蘭，還能否延續這樣的進攻，恐怕也要打上個問號，但防守強度絕對是能信賴的。

英格蘭今年調整比較不理想，整體進攻表現並不是那麼優異，除了上衣場面對德國踢進三球之外，近期都沒有能進球的紀錄，這樣的狀態要踢首輪的世界盃，恐怕也是比較令人擔心的，尤其面對愛拖節奏的伊朗，進攻節奏很難拉回自己的節奏中，本場進球顯得不容易。

兩隊進攻表現都不是太突出，伊朗也愛拖節奏，總是在防守中找尋機會，而英格蘭則是從徵招球員就不太順利，進攻表現也難發揮，本場形成小比分的比賽機率高。

KS推薦

運彩盤：全場2.5球小

國際盤：全場2/2.5球小

想看更多賽事精闢分析，歡迎FB搜尋『Ks運彩分析師』:https://www.facebook.com/Ksanalyst/

更多世界盃足球賽資訊，歡迎參閱運彩報馬仔：https://www.fengyuncai.com/asp/fwc.asp

《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》