世足運彩／德國缺少取勝穩定性 推薦對日本2.5球大分

世界盃小組賽 德國 VS. 日本

比賽時間: 11/23 21:00

藍武士日本，1980年前日本足球不太受日本人重視，80年代足球小將翼漫畫帶動日本青少年對足球的興趣，政府才開始廣泛發展足球運動，1992首奪亞錦及J聯盟職業化後，日本開始走入亞洲足球豪強之道，自1998首次打入世界盃來，藍武士已7次晉級世界盃決勝圏，最高止步十六強，亞洲國家盃拿過4次冠軍，本屆日本隊由森保一教練帶領，隊上成員由J1聯與旅歐球員組成，主力門將來自法甲史特拉斯堡的川島永嗣，及j1清水心跳的權田修一，後場有德甲沙爾克04的吉田麻也，與FC東京的長安佑都，蒲和紅鑽的酒井宏樹，另外效力英超兵工廠的富安健洋也是主力，中場有效力德甲的遠藤航，堂安律，皇家社會的久保建一，法甲摩納哥中場南野拓實，法蘭克福的鐮田大地，中場位子星度很高，前場由德甲波鴻的淺野拓磨擔任主力，町野修斗及前田大然為輔。

日耳曼戰車德國，在歐洲足球地位很高，不過雖著近年換血，世界排名已跌至12，德國含以前東西德時代，拿過4次世界盃冠軍，2014完成自兩德統一以來首冠，但2018年在小組慘遭南韓羞辱早早出局，本屆教練由漢斯迪克佛利克擔任，老將守門員諾伊爾擔任隊長，後場有德甲聯賽的金特爾，胡梅爾斯，貝勒，埃雷姆，皇馬的呂德格，後場年輕化不少，中場拜仁慕尼黑佔據四名，分別是基米希，格納布里，穆夏拉，薩內，還有兩名來自門興格拉德巴赫及一名曼城的京多安，前場拜仁的穆勒再次入選與萊比錫的維爾納擔任德國前場主角。

國際博奕機構開給德國國家隊讓一球半(-1.5)盤，大小球盤2.75球(2.5/3)，歐洲競彩指數1.33，德國在世界足球有很高的水準，陣容上雖然經過2018世界盃上的慘敗而換血，隊伍仍完整，近期國際賽1勝1敗3和，看來還是缺少取勝穩定性，並且後市德國降一球盤，歐洲競彩指數飆到1.56，但是也很難想像日本倒打可能。

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運彩：全場2.5球大

國際盤：全場2.5球或3球大

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