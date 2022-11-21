世足運彩／克羅埃西亞陣容更加老化 推薦當打之年摩洛哥受讓1球

世界盃小組賽 摩洛哥 VS. 克羅埃西亞

比賽時間: 11/23 18:00

亞特拉斯雄獅摩洛哥，一隻來自北非的隊伍，隊史六次進入世界盃決賽圏，2018俄羅斯世界盃小組賽出局，連續兩屆進入會內戰，去年非洲國家盃八強，摩洛哥資訊不多，我從隊上三大主力講起，後場阿拉什夫，效力於大巴黎，有隊上最好的高速突破能力，後場隊長羅曼塞斯，本季離開五大聯賽，加盟土耳其超，但仍不減他的威望，其他後場如馬茲拉維，阿格德，貝農也主要跟這兩人搭配，摩洛哥中場則有阿姆巴拉特，塞利姆，薩比里，奧納西等人，前場由摩洛哥球星齊耶赫帶領，他可以跟阿拉什夫於右邊路搭配，另外還有恩內斯里，布法爾哈里特，查伊拉等好手。

格子軍團克羅埃西亞，自1998開始以克羅埃西亞國家之名以來，6次參與世界盃決勝圏，2018獲得亞軍，從南斯拉夫獨立出來的克羅埃西亞成形較其他歐洲足球列強較晚，但發展快速，總教練達利奇接掌後，至今拿了世界盃亞軍及歐國盃16強，但去年歐國聯在小組戰就被淘汰，格子軍門將主力由27歲的利瓦科維奇擔任，後場有格拉斯哥流浪的巴里西奇，多特蒙德的彭格拉契奇，貝克塔西斯的維達為主，中場由克羅埃西亞傳奇巨星莫德里奇擔任，效力皇馬的他，已為國家隊效力148、場，另外切爾西的科瓦西奇，西漢姆聯的柏拉西奇也入選，前場則由國米的佩里希奇及霍芬海姆的克拉馬里奇帶領。

國際博奕機構開給克羅埃西亞國家隊讓半球(-0.5)盤，大小球盤2.25球(2/2.5)，歐洲競彩指數1.88，克羅埃西亞陣容更加老化，雖然說是上屆亞軍，摩洛哥在當打之年，陣上好手都處於生理頂尖時期，在後市歐洲競彩指數升至1.96，莊家對克羅埃西亞信心值下降不少，我認為此場可能有爆冷可能。

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運彩：摩洛哥受讓1球

國際盤：全場2球或2.5球大

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