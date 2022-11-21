世足運彩／衛冕軍法國魔咒罩頂 推薦澳洲受讓1.5球

世界盃小組賽 法國 VS. 澳洲

比賽時間: 11/23 03:00

法國國家足球隊，人稱高盧雄雞，隊史16次晉級世界盃決勝圏，為現任衛冕軍，1998及2018奪下冠軍，法國國家隊仍由德尚領軍，德尚喜愛4後衛陣形，常擺出4-3-3陣或4-4-2陣，法國後場有大巴黎的金彭貝，巴塞隆納的孔德，拜仁的埃爾南德斯及兵工廠的薩利巴，孔德6月當時受傷，一度差點無法徵招，法國中場有尤文圖斯的拉比奧及效力皇家馬德里的楚阿梅尼為主力，法國前場造價昂貴，有大巴黎史上最貴巨星姆巴佩，另還有科曼，吉魯，恩昆庫也在其中。

澳洲，袋鼠軍團。五次進入世界盃決勝圏，最好成績為2006年晉級16強，澳洲足球自己獨樹一格，由於不論歐亞美非都很有距離，所以交流戰不多，當前世界排名42名，但澳洲自己將足球俱樂部文化經營出色，央格魯薩克遜移民及毛利人的英勇，使的澳洲足球偏重攻擊性，澳洲26人名單上，隊長馬瑞安是第三度參與世界盃，隊上有17人是初次出賽世界盃，隊上組成以澳甲聯賽搭佩歐洲甲乙組為主，門將有馬瑞安，武科維奇，後場有哥倫布機員的德格內克，歐登塞的金，桑德蘭的貝利賴特，中場有蘇超塞爾蒂克主力穆伊，英冠米德爾斯堡的麥格里，前場由庫明斯，古德溫，庫爾，萊基，麥克拉倫五維澳甲大將為首。

國際博奕機構開給法國國家隊讓一球半二(-1.5/2)盤，大小球盤2.75球，歐洲競彩指數1.20，法國身為衛冕軍，讓個澳洲深盤是很正常的，但是法國今年國際戰實在糟糕，被奧地利，克羅埃西亞逼和，再被丹麥雙殺，提早在今年歐國聯出局，上次2018時兩隊也在同組，當時2:1勝過澳大利亞，如今在遭遇，我認為歷史重演機率頗大。

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運彩：全場2.5球大

國際盤：澳洲受讓1.5球

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