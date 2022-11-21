世足運彩／墨西哥穩定性不容小覷 推薦與波蘭之戰和局

世界盃小組賽 波蘭 VS. 墨西哥

比賽時間: 11/23 00:00

波蘭國家足球隊，外號紅白軍團，由隊服得名，波蘭在2014年前面臨極大的低潮，1990.1994.1998三屆都在資格賽出局，02，06兩屆首輪出局，2010，2014又再度倒在外圍戰，使得這隻波蘭鐵騎，成為歐洲其他足球強權的肥肉，但2016在歐國盃晉級八強後，波蘭實力有小幅提升，今屆是連續兩屆晉級世界盃決賽圏，本屆門將，波蘭帶上了來自意甲斯佩齊亞的德拉戈夫斯基，同為效力意甲博洛尼亞的斯科魯普斯基，後衛群有斯佩齊亞的斯克拉斯，羅馬的扎萊夫斯基，中場有耐不勒斯的澤林斯基，這兩個位自大都來自意甲，波蘭超，英冠等賽事上，前場有曾是德甲入球王，今轉效巴塞隆納的羅伯特萊萬多夫斯基，也是波蘭國家隊入球最多者，另外還有尤文圖斯的米利克，薩勒尼塔納的皮亞特克助力，前場位子攻擊力十分強力。

墨西哥，外號阿茲特克武士或阿茲特克雄鷹，資格賽來自中北美及加勒比海，這地方真的足球發展最完好的也就墨西哥，因此他們得到很多出線機會，隊伍從1994到2018，連續七屆晉級世界盃決勝圏，但全倒在16強，上次被8強已是1986年，去年在美洲金盃敗給美國奪亞，墨西哥國家隊成員，主要來自墨西哥超級聯賽為主，門將三人都是來自墨超的35歲以上老人，37歲的吉列爾莫奧利亞，已為墨西哥出戰128場，後場主力有來自墨超蒙特雷的莫雷挪，塞爾塔的阿勞霍，比利時甲組亨克的加拉多，中場有荷甲阿賈克斯中場阿爾瓦雷斯在陣，及藍十字的羅德里奎茲，前場主力則由英超狼隊的絕對主力占美尼斯擔任，與塞維利亞的科羅納，那不勒斯的羅辛奴，三人已為墨西哥效力超過60場以上比賽，是墨西哥進攻鐵三角。

國際博奕機構開給墨西哥國家隊讓平手(-0)盤，大小球盤2.25球，歐洲競彩指數2.64，墨西哥長年晉級16強，其低調穩定性不容小覷，波蘭雖擁有羅伯特萊萬多夫斯基這樣巨星，但國家隊跟平常俱樂部之間競賽完全不同，後市歐洲競彩指數上，墨西哥降2.62，但波蘭也只是微升，表示國際專家們很難決定誰比較優秀，正規時間極可能悶戰成和。

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國際盤：波蘭不讓球

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