世足運彩／童話王國要拿下北非輕騎兵不難 推薦丹麥讓1球

世界盃小組賽 丹麥 VS. 突尼西亞

比賽時間: 11/22 21:00

北歐童話丹麥，本屆為隊史第6次晉級世界盃決賽圏，最佳成績為1998年晉級至八強，丹麥還有1992年歐國盃冠軍及1995年洲際盃冠軍，丹麥將近暗淡近20年，2020再次打入歐國盃四強，世界盃資格賽F組以9勝1敗，提早兩輪晉級世界盃，本屆丹麥國家足球由卡斯巴尤爾曼德領軍，門將以英超萊斯特城的舒梅切爾，後場有國際米蘭的克亞爾，切爾西德克里斯籐森，亞特蘭大的邁赫勒，富勒姆的安德森，中場有多特蒙德的德萊尼，托特納姆熱刺的霍伊別爾，前場有布萊斯維特，效力於西甲巴塞隆納，德甲萊比錫的波爾森也在陣中，這隻隊伍在今年歐國聯雙殺上屆世界盃冠軍法國，我也將其視為本屆黑馬。

突尼西亞，外號北非輕騎兵，迦太基雄鷹，來自北非，也連兩屆晉級世界盃決賽圏，6次參與世界盃足球賽，但都在小組賽止步，最近一次國際賽榮譽，已是2004非洲國家盃冠軍了，主帥卡德里，本屆薪水最低的教練，但是執教期間都在突尼西亞國內度過，對突尼西亞足球文化很了解，突尼西亞大名單中，有七位效力於五大聯賽，後場有效力於德甲科隆的斯希里，還有法甲梅斯後場王牌布隆，中場有來自德甲菲爾特的杜齊亞克，意甲薩勒尼塔納的克奇里達，法甲的托茲加爾及卡奧爾，中場蠻多人才，而前場由效力大巴黎的哈茲里領銜，他是突尼西亞兩次進世界盃的最大功臣，也是該隊看板人物。

國際博奕機構開給丹麥國家隊讓一球(-1)盤，大小球盤2.5球，歐洲競彩指數1.49，丹麥在今年歐國聯上雙殺法國，奧地利，展現非常大的戰意，突尼西亞本身就不強，內部更是有矛盾，後市雖然仍維持讓一平，丹麥目前整個隊伍融合要拿下北非輕騎兵實在不難。

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運彩：丹麥讓1球

國際盤：丹麥讓1.5球

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