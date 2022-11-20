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世足運彩／潘帕斯雄鷹陣容完美 推薦阿根廷對南非讓一至二球

聯合新聞網／ 文/運彩貓-阿良哥
阿根廷首戰對南非應可獲勝，圖為梅西。 美聯社
阿根廷首戰對南非應可獲勝，圖為梅西。 美聯社

世界盃小組賽 阿根廷 VS. 南非

比賽時間: 11/22 18:00

綠色獵鷹沙烏地阿拉伯，已是連兩屆參與世界盃決賽圏，資格賽以B組第一拿下卡達世界盃門票，本次沙烏地阿拉伯由總教練埃爾偉.勒納爾領軍，全隊幾乎都來自國內聯賽，較沒有磨合問題，但阿拉伯聯賽在歐洲可能只在丙組等級，所以再怎不用磨合，也不用太期待，門將以穆罕默德阿爾魯貝耶為首，後場有哈納姆，馬杜，巴姆索，哈米德，中場法拉傑，多薩里，哈桑，阿爾阿貝德，納傑，卡奴，巴赫布里，前場阿爾比拉坎，阿西里，卡馬拉，阿拉伯中場球員非常多，前場卻很少，是一大弱勢所在。

阿根廷國家足球隊，俗稱潘帕斯雄鷹，當前世界排名第二，18次晉級世界盃決賽圏，1978，1986拿下世界盃冠軍，去年拿下美洲國家盃冠軍，目前總教練由萊納爾斯卡諾尼掌兵符，阿根廷近年狀態非常強力，國際各項賽事包含友誼賽，已35場不敗，傳奇巨星梅西已宣佈是他最後一屆世界盃，梅西跟迪馬利亞領導鋒線群，勞塔羅，曼城的阿爾瓦雷斯，馬德里競技的安赫爾科雷亞，國際米蘭的華金科雷亞，還有迪巴拉及岡薩雷斯，潘帕斯雄鷹前場星光璀璨，中場部分，有德保羅，帕雷德斯為基本主力，後場有羅梅羅，老將奧塔門迪坐鎮，再搭配馬丁內斯，阿庫尼亞，莫利納等人，阿根廷中後場雖星度跟前場比遜色不少，但以球隊組成也算完整。

國際博奕機構開給阿根廷國家隊讓一球半二(-1.5/2)盤，大小球盤2.75球(2.5/3)，歐洲競彩指數1.19，潘帕斯雄鷹陣容非常完美，目前也沒有重要傷兵消息，沙烏地阿拉伯只有本土聯賽球員，實力上是非常難跟阿根廷抗衡。

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