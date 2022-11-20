世足運彩／美國仍處二三之流 推薦紅龍軍團威爾斯不讓分勝

世界盃小組賽 美國 VS. 威爾斯

比賽時間: 11/22 03:00

美國足球一直都不是很好，他們對足球向來不太重視，在美國早期1870到1930各項運動發展期，足球相對比棒球。籃球，美式足球及冰球而言，被視為白人中產階級運動，加上當時棒球有貝比魯斯，70，80年代美國籃球巨星倍出，足球一直被美國人邊緣化，但隨著MLS成立，足球漸漸地深入美國人生活圏，近年美國在洲際賽拿到不少好成績，2021美洲金盃，2021中北美聯冠軍，1990到2014他們七次挺進世界盃決賽圏，2018未晉級俄羅斯世界盃，今年由格雷格貝爾哈特領軍，普利西奇這位來自英超切爾西的中前場坐陣，前場亞倫森效力於英超里茲聯，右後衛德斯特效力於意甲AC米蘭，中場麥金尼，效力於意甲尤文圖斯，守門員是來自英超兵工廠的特納，美國主力仍是以五大聯賽球員為主，MLS球員偏少。

威爾斯，紅龍軍團睽違64年再次站上世界盃舞台，在歐洲要進入世界盃決賽圏，是比其他各洲資格區更難幾倍的事情，威爾斯雖然長久沒晉級世界盃，但他們不是沒有巨星，像是利物浦歷史進球王阿朗盧錫，曼聯傳奇左翼雷恩吉格斯，到現在的天使之翼格瑞斯貝利，貝利堀起於南安普敦，在托特納姆熱刺成名，後轉戰皇家馬德里，為球隊拿下五座歐聯，三座西甲，一座西班牙國王盃，其他位子有來自英超諾丁漢森林的守門員溫尼，後場有安帕度，羅登兩位效力英超意甲豪門，跟其他次級聯賽球員，威爾斯球員以各國次級為主，在目前26人名單公布後，貝利還在被傷勢所困，陣容排開紅龍軍團仍顯星光暗淡。

國際博奕機構開給美國國家隊讓平手(-0)盤，大小球盤2.5球，歐洲競彩指數2.35，美國成立MLS後雖說進步不少，但面對世界強隊，美國仍處於二三之流，威爾斯能從歐洲列強中脫穎而出，絕對無法小看，並且威爾斯防守很好，已經打出5場連續小比分。

運彩推薦

運彩：全場2.5小

國際盤：威爾斯獨贏

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