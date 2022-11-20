世足運彩／塞內加爾黃金時代 對荷蘭推薦大分過關

世界盃小組賽 塞內加爾 VS. 荷蘭

比賽時間: 11/22 00:00

塞內加爾，外號特蘭加雄獅，也由於球員幾乎輸出法國各級聯賽，被叫法國二隊，當前世界排名20，三次參與世界盃，2002首次入決賽圏就挺進八強，塞內加爾去年勇奪非洲國家盃冠軍，但雖然塞內加爾在非洲稱霸，尤於疫情關係，他們這幾年缺少與別洲國家隊交流經驗，對外實力成疑，塞內加爾的陣容其實實力很可怕，不是來自五大聯賽，就是各國甲級聯賽，守門員門迪，來自英超切爾西，後衛布納來自德甲拜仁慕尼黑，卡里杜來自英超切爾西，中場帕普馬塔爾來自英超托特納姆熱刺，帕佩蓋耶，來自法甲馬賽奧林匹克，前鋒由非洲足球先生馬內坐陣，本季從利物浦轉戰拜仁，曾獲英超金靴CAF年度四次最佳陣容，歐聯最佳陣容，非洲國家年度一隊等等殊榮，塞內加爾本次教練是曾參與2002世界盃的西賽，他為塞內加爾國家隊加入強力防守元素，這隻特蘭加雄獅將以防守力戰群雄。

荷蘭國家足球隊，隊史10次參與世界盃決賽圏，拿到了三次亞軍，一次季軍，一次殿軍，但是這幾年風光以不復存在，2018缺席世界盃，2020歐洲國家盃提早於16強落馬，橙衣軍團給人印象就是充滿天才洋溢的前場好手，但隨著羅本，范佩西退休後，前場人才快速凋零，不過後場近年人才較多，范迪克，德佛賴，阿克都是歐洲豪門的主力後半場，中場實力較為明顯有巴塞隆納中場德容坐陣，旁邊有阿賈克斯的博古伊斯，亞特蘭大的庫普梅納斯助力，但是前常就比較差，德佩在巴塞隆納沒啥機會表現，效力於西甲比利亞雷爾的丹朱聯，今年也一直被傷勢困擾，小將哈克波雖在荷甲表現出色，但缺少了國際賽經驗，教練范加爾今年帶領荷蘭挺進歐國聯四強，採用3-4-1-2陣形，就目前來說，范加爾接掌荷蘭兵符後表現很好，預計世界盃也會用同一套陣容。

國際博奕機構開給荷蘭國家隊讓半一(-0.5/1)盤，大小球盤2.5球，歐洲競彩指數1.68，亞洲賠率0.90，荷蘭雖然說在世界盃成績比塞內加爾好，但是塞內加爾此刻是黃金時代，後市盤口雖然荷蘭讓球盤升一，但我認為還是不能小看塞內加爾，荷蘭可能贏，但穿盤有難度。

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運彩：荷蘭不讓分獨贏

國際盤：全場2.5大

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