世足運彩／英格蘭求勝鞏固防線為主 推薦對伊朗之戰小分

世界盃小組賽 英格蘭 VS. 伊朗

比賽時間: 11/21 21:00

2022世界盃第二場賽事，將由三獅軍團英格蘭迎戰波斯鐵騎伊朗，英格蘭當前世界排名12名，英格蘭為足球的發源地，現代足球俱樂部文化及規章等也是在英格蘭逐漸地成形，英格蘭多次參與世界盃決賽圏，1966年奪冠。但自此後只有1990及2018世界盃重返四強，今年英格蘭國家足球代表隊實力更上一層，今年世界盃奪冠賠率第三，由總教練50多歲的蓋雷斯.索斯蓋特帶領，索斯蓋特於2016年接掌英格蘭國家隊兵符，他重視培養團隊默契及情感，順利結合經驗豐富的老將及才華洋溢的年輕世代，2018世界盃四強，2019歐國聯四強，2021歐國盃決賽，達到1990後高峰，而英格蘭球員眾星雲集，隊長哈利.凱恩，目前效力英超熱刺，已為英格蘭國家隊總貢獻44球，史特林以盤球及速度見長，效力艾佛頓的皮克福德在歐國盃高達88.2%撲救成功率拿下金手套，中場萊斯於歐國盃有19次攔截。

伊朗上屆在32強出局，但該小組有西班牙，葡萄牙，以小組第三出局，已經是他們世界盃上最好表現，伊朗在亞洲區資格戰取得十戰八勝一和一負，提早取得世界盃決賽週席次，伊朗現役陣容上，大都主力都27歲起跳，球員多來自乙組，丙組聯賽，效力於英超布倫特福德德薩曼.格多斯，荷甲飛燕諾的阿里列巴.查漢巴殊，葡超波爾圖的邁赫迪.塔什米，德甲勒沃庫森德薩茲達爾.阿茲蒙四人是少數甲級聯賽球員，但整體實力仍不是很高。

國際博奕機構開給英格蘭國家隊讓一球/球半(-1/1.5)盤，大小球盤2.5球，歐洲競彩指數1.32，亞洲賠率0.81，英格蘭陣容要比伊朗強上很多，開這樣盤口，其實有點看弱英格蘭，後市讓球盤口維持讓一球/球半(-1/1.5)盤，歐洲競採指數稍降1.31，但亞賠升到0.87，我覺得對伊朗這樣弱旅，英格蘭還要升賠實在奇怪，認為可能英格蘭只贏一球，就會鞏固防線為主。

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