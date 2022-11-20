世足運彩／死亡之組對德國必定頑強 推薦日本受讓過關

世界盃小組賽 德國 VS. 日本

比賽時間: 11/23 21:00

來自死亡之組的兩隊，此役勢在必得。德國本屆雖未如前兩屆被看好，但依舊戰力完整。大名單組成以德甲聯賽為主，其中拜仁慕尼黑就佔近三分之一，所以在默契與磨合上也算一大優勢。加上後防的聚勒與呂迪格搭檔算是穩固，搭配由諾伊爾把守的國門，想進球並非易事。日本上屆闖入16強，還差點擊敗比利時創造驚奇，大賽實力有目共睹，加上近年越來越多球員旅歐，整體實力水平不斷提升。陣中也不乏在德國踢球的好手，不管是對於對手狀況的掌握，以及實力與對抗性上，都有一定的程度，雖說相較德國，算是戰力較弱的一方，但也並非毫無一搏的機會。綜觀整體因素，日本必定頑強，看好能緊咬戰局，小輸一球機會高，甚至有機會逼平。大小球方面小球方向機率較高。

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日本受讓過關/全場比分2.5小

正數比分─德國 1:0、1:1 日本