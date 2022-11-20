世足運彩／死亡之組對德國必定頑強 推薦日本受讓過關

聯合新聞網／ 文／Shiny
Japan WCup Soccer From left, Shuichi Gonda, Yuto Nagatomo, Miki Yamane, Yuki Soma, Shogo Taniguchi, Shuto Machino, part of Japan national soccer team, pose for photographers prior to their departure for Qatar World Cup Wednesday, Nov. 9, 2022, at Narita International Airport in Narita near Tokyo. (AP Photo/Eugene Hoshiko) 美聯社
Japan WCup Soccer From left, Shuichi Gonda, Yuto Nagatomo, Miki Yamane, Yuki Soma, Shogo Taniguchi, Shuto Machino, part of Japan national soccer team, pose for photographers prior to their departure for Qatar World Cup Wednesday, Nov. 9, 2022, at Narita International Airport in Narita near Tokyo. (AP Photo/Eugene Hoshiko) 美聯社

世界盃小組賽 德國 VS. 日本

比賽時間: 11/23 21:00

來自死亡之組的兩隊，此役勢在必得。德國本屆雖未如前兩屆被看好，但依舊戰力完整。大名單組成以德甲聯賽為主，其中拜仁慕尼黑就佔近三分之一，所以在默契與磨合上也算一大優勢。加上後防的聚勒與呂迪格搭檔算是穩固，搭配由諾伊爾把守的國門，想進球並非易事。日本上屆闖入16強，還差點擊敗比利時創造驚奇，大賽實力有目共睹，加上近年越來越多球員旅歐，整體實力水平不斷提升。陣中也不乏在德國踢球的好手，不管是對於對手狀況的掌握，以及實力與對抗性上，都有一定的程度，雖說相較德國，算是戰力較弱的一方，但也並非毫無一搏的機會。綜觀整體因素，日本必定頑強，看好能緊咬戰局，小輸一球機會高，甚至有機會逼平。大小球方面小球方向機率較高。

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日本受讓過關/全場比分2.5小

正數比分─德國 1:0、1:1 日本

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