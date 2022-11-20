世足運彩／衛冕軍整體戰力仍強大 推薦法國讓分勝

聯合新聞網／ 文／Shiny
衛冕軍整體戰力仍強大。 美聯社
衛冕軍整體戰力仍強大。 美聯社

世界盃小組賽 法國 VS. 澳洲

比賽時間: 11/23 03:00

做為衛冕軍，雖然這次陣容少了博格巴跟坎特兩位世界級中場，但整體實力依舊相當強大。特別是鋒線上火力凶猛，坐擁、姆巴佩、格里茲曼等，歐洲各隊球會隊上的頭號射手，且能排出至少兩套進攻陣型，並有高大支點型箭頭吉魯、速度型邊鋒登貝萊、科曼等，應付不同戰局的進攻武器，整體戰力算是相當被看好，中後防實力也不俗，小組頭名出線機率高。澳洲近期5連勝，但碰到的對手都不強，參考價值有限。三月的亞洲盃分別敗給日本與沙烏地阿拉伯，其實整體戰力再這次參賽的亞洲球隊來說並非突出。兩隊上次交手正巧也是上屆世界盃的小組賽首輪，當時法國2:1帶走勝利。此次冤家路窄再度對壘，法國鋒線戰力更加成熟，澳洲實力相較四年前未有太多提升，看好法國讓勝。大小球則略看大球方向。

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