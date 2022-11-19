世足運彩／卡達火力不強、厄瓜多重防守 推薦小分過關
【文/KS運彩分析師】
世界盃小組賽 卡達 VS 厄瓜多
比賽時間: 11/21 00:00
厄瓜多近期攻防體系都比較保守一點，進攻表現不突出，防守強度還不錯，這恐怕也會是他們本屆世界盃的寫照，光是考防守來偷一些積分，看有沒有機會靠著對手失誤來搶分，本場面對地主卡達，要祈求對手失誤恐怕不是那麼容易，本場還是靠防守拚積分比較實在。
卡達身為地主國，在近期以賽中都能有踢入進球的紀錄，也證明了進攻表現還算穩定，但面對這些防守強度比較不如厄瓜多的球隊能進球，不代表首戰就能輕鬆過關，本場打起來恐怕也會受到地主國的壓力下鱉手鱉腳，要放開來踢的機率恐怕不高。
兩隊想贏都不容易，卡達贏的機率雖然高一點，畢竟進攻火力較為出色，但厄瓜多的偏防守的陣容恐怕也會讓卡達吃不消，誰贏誰輸變得很難說，反而兩隊都難攻進求的情況下，對於小分更為得利。
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