世足運彩／卡達捍衛主場厄瓜多不易攻下 推薦地主不敗較佳

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽 卡達 VS 厄瓜多

比賽時間: 11/21 00:00

卡達做了長遠的規劃才走到現在這一步，從投入國內的青訓、場館興建、擊退日本獲得最近一屆亞洲盃冠軍，到現在主辦世界盃。開幕戰運氣不錯，對上小組內較弱的對手，雖然荷蘭、塞內加爾、厄瓜多的底蘊、實力都高於卡達，但坐擁主場優勢、陣中的射手阿里(Almoez Ali)近期在多場比賽有入球、球隊展現出不錯的防守能力，近4場友誼賽零封對手3次，帶著這樣的狀態出擊，有機會給當地球迷驚喜。

厄瓜多跌跌撞撞的進入世界盃正賽，雖然在友誼賽中沒有亮眼的表現，但連續零封對手6場，是非常驚人的防守，其中包含了對日本、墨西哥等強敵，只能依賴防守的厄瓜多本場並不會太輕鬆，厄瓜多平時在海拔將近3000多米的主場踢球，現在來到沙漠區的卡達，要打敗地主全取3分恐怕有難度。

亞洲盤口給出厄瓜多讓0.25球起步，一度升到厄瓜多讓0.5球，後續皆往卡達示好，結合近況來看，屬於合理的變動範圍，建議關注卡達不敗較佳。

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運彩讓分盤：卡達受讓過關(+1球)

國際盤：卡達受讓平/半(+0.25)

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