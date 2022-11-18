世足運彩／梅西最後一舞必盡全力 推薦阿根廷對沙烏地讓分勝
世界盃小組賽 阿根廷 VS. 沙烏地阿拉伯
比賽時間: 11/22 18:00
此屆賽會很有可能是球王梅西最後衝擊大力神杯的機會，相較16強止步的上一屆賽會，這次整體戰力更加完整，目前在台灣運彩冠軍投注的看好程度位列第二，可見各方本屆對藍白軍團算是十分看好，加上帶著去年奪下美洲盃冠軍的氣勢與頭銜，整支球隊算是信心、實力、以及近況兼具。沙烏地阿拉伯上屆賽事以小組第三做收，本屆分入死亡之組，成為其他三隊搶勝的頭號目標，大名單組成全數來自國內聯賽，整體戰力跟阿根廷算是有一定差距，真要說唯一的優勢，大概就剩處於西亞，對於主辦國家的天氣與文化適應上沒什麼違和。綜觀整體因素，加上阿根廷若要在這個死亡之組順利以分組第一晉級，此役一定要拿下，所以看好阿根廷讓勝。大小球方面，阿根廷鋒線戰力完整，略看大球方向。
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阿根廷讓分勝+全場2.5大分
正確比分─阿根廷 3：0、3：1 沙烏地阿拉伯
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