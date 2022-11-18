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世足運彩／荷蘭後防堪稱本屆前三 推薦荷蘭比分3：0或3：1
世界盃小組賽 塞內加爾 VS. 荷蘭
比賽時間: 11/22 00:00
由世界頂級中衛范戴克坐鎮、威望老帥范加爾領軍的橙衣軍團，睽違8年重返世界盃殿堂，被看好是奪冠黑馬之一。經過一陣換血陣痛期後，荷蘭目前不管在歐洲足壇或世界足壇，都算是有實力的勁旅。特別是後防線上，戰力堪稱本屆賽會前三，隱憂主要在於鋒線的進球能力，不過要在實力相對平庸的A組首名出線，機會還是很高。塞內加爾貴為非洲冠軍，但戰力並非特別突出，不管是非洲盃或世界盃預選賽的比賽內容都踢得有些掙扎。主要還是靠大腿馬內獨挑大樑，帶著球隊前進。球隊策略應會放在如何戰勝卡達跟厄瓜多，搶下第二張晉級門票，畢竟對荷蘭要取勝或逼和都有一定難度。此役看好荷蘭讓勝，而大小球方面，塞內加爾防守能力並非特別突出，看好大球方向。
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荷蘭讓分勝+全場2.5球大
正確比分─塞內加爾1：3、0：3 荷蘭
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