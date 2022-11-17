世足運彩／卡達實力沒想像中差 推薦地主開幕戰受讓過關

【文/運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 卡達 VS 厄瓜多

比賽時間: 11/21 00:00

2022世界盃足球戰開幕戰，是由東道主卡達對上厄瓜多。地主卡達目前為止沒有參與世界盃經驗，過往在國際比賽沒有顯著表現，曾分別於1992，2004，2014在阿拉伯國家海灣聯賽拿下三次冠軍。為了踢進世界盃，卡達在2006年於國內建造足球精英學院，招攬全球足球人才，到了2019年時拿出成績，在西班牙籍教練桑契斯帶領下，以全勝之姿獲得了亞洲盃冠軍。

卡達此次世界盃陣容名單多來自國內甲組聯賽，主教練為菲利克斯.桑契斯，技術助教佛蘭.巴斯。9月的大名單上，薩德.西普這位為國家隊已出戰80場的老將再次上陣；至於陣中的不動核心是26歲前鋒阿里、與25歲的攻擊手阿菲夫，這兩位都是卡達「阿斯拜爾足球計畫」的精英。阿里已為國家隊貢獻12入球，阿菲夫更有24球，此外後衛阿普德卡里姆，布瓦勒姆也各有15入球21入球進帳，預期會以五後衛的532或541陣型出賽

厄瓜多則有4次世界盃經驗，最好成績是2006世界盃晉級16強。自2020年開始，在阿根廷籍教練阿爾法羅帶領下，於世界盃南美洲資格賽表現出色，先以4：2擊敗傳統強豪烏拉圭，再以6：1大勝哥倫比亞，最後靠烏拉圭戰勝秘魯，使得厄瓜多睽違8年後重返世界盃！值得一提的是中間有段插曲，智利國家足協針曾對卡達球員卡斯蒂的國籍起疑，還好最後安然落幕。

綜觀厄瓜多陣容，主力門將為國家隊出賽66次的多明戈斯，還有凱塞多、艾斯圖皮南與薩緬托三名目前效力英超布萊頓並貢獻良多的年輕好手，而中場凱塞多與效力德甲奧格斯堡的格魯埃索，更是厄瓜多爾中場樞紐。

國際博奕以厄瓜多讓平/半球盤（-0/0.5）開局，歐洲競彩指數為2.16，大小球分盤為2.25，我認為卡達沒有頂級聯賽球員，但他們投入的努力逐漸開花，而世界盃首戰多會給地主面子，在後市歐洲競彩指數升至2.29，弱化了客方厄瓜多，卡達最多能求個不敗。

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卡達讓分盤受讓過關(+1球)

國際盤卡達受讓0-50

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