世足運彩／三獅軍團眾星雲集對伊朗無懸念 推薦英格蘭不讓分勝

世界盃小組賽 英格蘭 VS 伊朗

比賽時間: 11/21 21:00

做為上屆四強球隊，本屆英格蘭目標肯定直指大力神杯，球隊在主帥索斯蓋特近年來整合之下，已踢出自己的球風與競爭性。前、中、後場三線球員，各是眾星雲集，沒有太多短版與破綻，加上分組實力普通，晉級應不成問題。

而對手伊朗做為世界盃亞洲區資格的常客，整體當然還是有一定實力，加上小組偏向1強3弱的局面，搶晉級的第二張門票還是有望，首戰想必會力求不敗，祭出鐵桶陣來對付英格蘭。整體來說，此役英格蘭要取勝應不成問題，特別是小組賽首戰，沒有抓放問題，勝利入袋為安最重要，或許前半場不是很好突破對手防線，但英格蘭板凳人才濟濟，加上主帥索斯蓋特應對明快，要全取三分，機會還是很高。

而大小球方面，有鑑於伊朗整體防守的能力不錯，英格蘭首戰應該也是求穩為主，不求大勝，小球可搏。

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英格蘭不讓分勝+全場2.5球小

正確比分預測：英格蘭 2：0 伊朗