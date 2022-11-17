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世足運彩／開幕戰對厄瓜多享地主優勢 推薦卡達不讓分勝
做為本屆賽會東道主，卡達眾將勢必齊心力拼開門紅。此次分組運氣不錯，除了有望小組第一出線的荷蘭之外，其他兩個同組對手厄瓜多與塞內加爾，都有望一搏，力拼以分組第二晉級，當中又以開幕戰這場最有機會贏球。
因為對手厄瓜多近期友誼賽雖六連不敗，但只攻入兩球，火力有明顯疲軟的情況，以焦土戰術為主。反觀卡達近兩個月的友誼賽拿下四連勝，整體近況不錯，9月踢與南美球隊智利則是戰成平局，可見其球隊韌性。
雖然以最新一期的國際排名來說，卡達略遜厄瓜多6名，但考量整體近況及地主優勢，看好卡達最終勝出。不過兩隊進球能力有限，首戰踢法應會趨於謹慎，大小球方面看小球方向。
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卡達不讓分勝+全場2.5小分
正確比分 1：0
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