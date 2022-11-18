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驚見兇猛二頭肌！拜登狂讚41歲俄攝影師：才不在乎他哪裡人
美國總統拜登（Joe Biden）日前出席G20峰會，其中拜登正與各國元首在進行非正式交流時，他突然誇讚一旁攝影師的身材「比腦袋還大」，影片一出引起網友熱烈討論。
綜合外媒報導，先前在印尼峇厘島舉行G20峰會，在各國元首進行非正式交流時，當時美國總統拜登與法國總統馬克宏交談，攝影師紹爾莫夫（Yuri Sholmov）便拿起攝影機開始對2人的交談進行畫面拍攝，結果卻引起拜登關注。
拜登看到紹爾莫夫時，忍不住讚嘆「你們看！這傢伙的二頭肌真棒！也讓我感到害怕，它們比我的腦袋還大，我們稱這種手臂為『槍』！」，語畢，隨即有人提醒拜登，紹爾莫夫為俄羅斯人，拜登則表示不在乎「我不管他哪裡人，我現在只關心他的肌肉」。
當時在拜登身旁的馬克宏，也跟著拜登一同附和「他這身材練得很棒！」，逗趣的互動，意外掀起一陣討論。對此，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）酸道「站在旁邊的馬克宏是多麼欣喜若狂啊！如果他允許俄國媒體進入愛麗舍宮（法國總統官邸），我們將向他展示更多肌肉猛男」。
報導也指出，這名41歲身材健壯的俄羅斯攝影師，在「俄羅斯第一頻道」（Russia-1）擔任攝影已長達15年的時間，過去見過拜登多次，工作至今也見過不少國家元首。
"There's a man. I hope we're on the same side."— Timothy Burke (@bubbaprog) 2022年11月16日
"Sir... he's Russian."
"I don't care who he is. He's got some real biceps. We call them guns." pic.twitter.com/OKqRRi614b
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