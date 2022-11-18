意大利總理梅洛尼與習近平會面 獲邀訪華

意大利新任總理梅洛尼11月16日在印尼巴釐島舉行的二十國集團（G20）峰會上與中國國家主席習近平舉行會晤。這是兩人的首次會面。

據法新社報道，意大利政府11月16日晚間發布聲明說，梅洛尼在會晤中重申羅馬旨在推動"共同經濟利益"，並將增加意大利對中國的商品出口。兩人也談論歐盟與中國的關系，"希望能恢復雙邊關系"。梅洛尼也強調重啟所有溝通渠道的重要性，包括人權議題。

習近平在會面結束時邀請梅洛尼訪華，梅洛尼接受了邀請。據意大利媒體報道，兩人進行了一小時的會談。

中國官媒新華社發布消息稱，"習近平強調，希望雙方用好中意政府委員會和各領域對話機制，挖掘高端制造、清潔能源、航空航天和第三方市場等領域合作增長點。中方堅持高水平對外開放，願進口更多意大利優質產品，歡迎意大利擔任2023年中國國際消費品博覽會主賓國。"

第三屆中國國際消費品博覽會計劃於2023年4月中旬在海南海口舉辦。

新華社消息還稱，習近平強調，"當前形勢下，推動中歐關系行穩致遠具有重要意義。希望意方為歐盟堅持奉行獨立自主的積極對華政策發揮重要作用"；梅洛尼表示，"意方不贊同陣營對抗，認為各國應該尊重彼此差異和分歧，加強團結，致力於對話交流，增進相互了解"。

一系列雙邊會晤

遠離國際舞台近三年後，習近平在巴釐島20國集團峰會期間，與一眾外國政要舉行了一系列雙邊會晤。參加G20峰會是習近平自新冠大流行暴發以來第二次出訪海外。他本周一與美國總統拜登的會晤結果超過預期。習近平還會見了澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）、法國總統馬克龍、韓國總統尹錫悅、南非總統拉馬福薩和印尼總統佐科。

北京和堪培拉過去幾年關系緊張。阿爾巴尼斯今年5月就任澳大利亞新一任總理後，中國官媒《環球時報》發表社論稱，中方歡迎澳大利亞新政府推動中澳關系重返正軌。習近平與阿爾巴尼斯11月15日的會晤是中澳兩國領導人自2016年來的首次正式雙邊會晤。據路透社報道，阿爾巴尼斯稱，他與習近平在會面時討論了貿易、領事和人權，提出了中國對澳大利亞商品征收關稅和禁令的問題。新華社報道指，習近平在會面時說，中澳之間從來沒有根本利害沖突，中方重視澳方近期展現的改善和發展兩國關系的意願，雙方經貿合作潛力巨大，希望澳方為中國企業赴澳投資經營提供良好營商環境。

英國新任首相蘇納克（Rishi Sunak）原定周三11月16日與習近平會晤，但在最後時刻，會面卻因"日程安排"臨時取消。唐寧街10號表示，部分原因是由於導彈落入波蘭境內的事件，G7領導人需臨時舉行緊急會議。蘇納克近日表示，中國帶來的挑戰是系統性的，長期的，與我們的價值觀有根本差異。

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