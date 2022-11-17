中國外交部：習近平不是在批評杜魯多

中國外交部周四表示，習近平並沒有批評杜魯多的意思。外交部發言人毛寧在例行記者會上回應記者提問時說，兩國領導人在G20峰會期間進行了簡短交談，"這很正常"，不應該被理解為習近平批評或指責任何人。

在16日開始在網上迅速傳播的一段視頻中，可以看到習近平在和杜魯多說話，翻譯用英文對杜魯多說："我們昨天討論的內容，今天都登到報紙上了"。接著聽到習近平說："這不合適啊……而且我們也不是那樣進行的。"他接著說："如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了。"

杜魯多則回應說，"在加拿大我們相信自由、公開和坦率的對話"。他還說，"我們會持續尋求建設性合作，但在一些問題上我們會有分歧。"習近平似乎無意繼續討論，順著說，"要創造條件，創造條件"。然後伸出手同杜魯多握手後，面帶笑容走開了。

路透社報道稱，習近平的不滿可能是由於加拿大媒體援引總理府發布的消息稱，杜魯多在周二（11月15日）會見習近平時，對中國涉嫌間諜活動和"干涉"加拿大選舉提出了"嚴重關切"。

此前路透社報道稱，周二在G20的一場正式活動前，習近平和特魯多在一個嘈雜擁擠的環境裡面對面進行了短暫交談。這與習近平同拜登、馬克宏登國家元首的正式雙邊會面不同，且只有大約10分鐘的時間。

非正式不發布？

據加拿大廣播公司（CBC）援引總理府後來對外發布的對話內容，杜魯多對有關中國在2019年加聯邦選舉中涉嫌暗中資助11名候選人一事的報道表示關切。兩位領導人還討論了俄羅斯對烏克蘭的入侵和朝鮮半島局勢。此外特魯多還談到將在蒙特利爾舉行的COP15峰會的重要性以及中國在應對氣候變化方面的作用。

中方對此次談話則沒有官方發布消息。在周三中國外交部的例行記者會上，發言人毛寧表示"目前我沒有可以提供的消息。"

在周四的記者會上，有記者問到兩位領導人被拍到的不同尋常的對話。毛寧表示，習近平對特魯多說"否則結果不好說"，並不是威脅，因為兩位領導人正在進行"正常"交流，只是"表達了各自的立場"。

她還表示，北京支持在平等基礎上進行坦誠交流，並指中方希望加拿大采取行動改善雙邊關系。她還強調，中國"從不干涉別國內政"。

據"中國數字時代"網站報道，有關視頻在網上熱傳後，多個中國社交平台開始審查，"杜魯多"一度成敏感詞。在微博上，搜索"杜魯多"、"加拿大總理"、"Trudeau"，甚至中國網民對杜魯多的暱稱"小土豆"，僅可見機構和媒體發布的內容。在抖音和B站，"加拿大總理"、"杜魯多"的搜索結果均被清理至事件發生前。

（綜合報道）

© 2022年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】