G20聯合聲明：大多數成員國譴責俄羅斯對烏戰爭

二十國集團在召開了兩天的首腦峰會後，周三（11月16日）發表聯合聲明說：“大多數成員國強烈譴責烏克蘭戰爭，並強調它正在造成巨大的痛楚，加劇了全球經濟中現有的脆弱性。”

使用“大多數成員國”的措辭，說明成員國對於俄羅斯侵烏戰爭存在不同看法。美聯社的報道指出，這種謹慎措辭反映了G20峰會上的緊張氛圍以及美國及其盟友在試圖孤立克裡姆林宮時面臨的挑戰。印度尼西亞總統佐科威（Joko Widodo）告訴記者，聲明中涉及戰爭的部分是談判中最具爭議的部分，討論非常、非常艱難。

“一個重大突破”

盡管如此，聲明使用了聯合國3月決議中的措辭，即“以最強烈的措辭譴責俄羅斯聯邦對烏克蘭的侵略”，並要求俄羅斯“完全和無條件地撤出”烏克蘭領土，G20研究小組的主任科頓（John Kirton）對美聯社說，這是一個“重大突破”。

科頓在接受美聯社采訪時也表示，他注意到中國和印度的“積極轉變”，在巨大地緣政治分歧中“加入了民主的一方”。

這位分析師說，北京這樣做可能是因為習近平看到俄羅斯在烏克蘭赫爾松失敗後，“不想支持一個失敗者”，這位中國領導人知道，他需要G20的合作來解決中國現在面臨的許多困難和問題。

肖爾茨：普京幾乎孤立無援

俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭給G20峰會蒙上了陰影，也對全球糧食和能源安全產生了負面影響。德國總理肖爾茨在閉幕發言中說，G20找到了譴責俄羅斯入侵的“明確語言”，這是一件好事，他表示，現在俄羅斯總統普京在世界上已經處於幾乎孤立無援的境地。

在峰會開幕式的講話中，印尼總統佐科威呼籲成員國結束沖突，他在周三的閉幕式討論中繼續發言，表示國際社會要“停止戰爭”。他說：“我們沒有其他選擇；需要合作來拯救世界。G20必須成為包容性經濟復蘇的催化劑。我們決不能把世界分成幾個部分。我們絕不能讓世界陷入另一場冷戰。”

與此同時，俄羅斯在戰爭問題上堅持其一貫立場，稱進攻烏克蘭是一種防御性措施。俄外長拉夫羅夫說：“是的，烏克蘭正在發生一場戰爭，這是一場西方發動並准備了多年的混合戰爭。”這次拉夫羅夫代表俄羅斯參加G20，俄總統普京沒有出席。

“中方注意到俄方理性和負責任的態度”

自2月戰爭開始以來，中國一直避免公然站隊。中國官員既沒有公開批評俄羅斯，也沒有公開支持莫斯科。

本周一（11月14日），美國總統拜登與中國國家主席習近平在巴釐島舉行會晤。拜登表示，他與習近平一致認為，使用和威脅使用核武器是完全不能接受的做法。

不過，中國外長王毅周二在巴釐島與俄外長拉夫羅夫舉行會晤時表示，“中方注意到俄方近日重申核戰爭打不得、不能打的既定立場，這是俄方理性和負責任的態度”。

法國總統馬克龍本周三表示，希望中國在俄烏沖突中發揮更大的調節作用。他在G20峰會結束後的新聞會上說，“我相信，中國在未來幾個月可以和我們一起、發揮更重要的調節作用”。

習近平和馬克龍本周二在G20峰會期間舉行了會晤，這位法國總統呼籲兩國聯合起來反對戰爭。

在新聞會上，馬克龍也表示，與習近平談論了自己明年年初訪華的想法。法國總統辦公室證實，如果疫情以及防疫限制允許，馬克龍將於明年年初訪問中國。

閉幕公報也關注經濟問題

除了譴責戰爭，長達16頁的聯合公報還對一系列問題表示深切關注，包括因烏克蘭戰爭而加劇的糧食和能源危機。這些領導人表示，在糧食短缺和價格上漲的情況下，將采取“緊急行動以拯救生命，防止飢餓和營養不良，特別是針對發展中國家的脆弱性”。

土耳其總統埃爾多安表示，希望由土耳其和聯合國促成的有關烏克蘭糧食出口的重要協議能在本周日到期前得到延長。埃爾多安說：“到目前為止，我認為（糧食協議）將會繼續下去。我們將在回程後立刻繼續會談，特別是與普京先生的會談。因為通向和平的道路是通過對話。”

G20峰會的聯合聲明還高度關注一些中等收入國家“不斷惡化的債務狀況”，呼籲對債務處理請求作出迅速回應，並更公平地分擔負擔。各國央行還發誓，在調整貨幣緊縮政策時牢記全球通脹。

G20集團成立於1999年，最初是一個解決經濟挑戰的論壇。其成員國包括阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、印度尼西亞、意大利、日本、韓國、墨西哥、俄羅斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英國、美國和歐盟。西班牙擁有常任嘉賓席位。

（美聯社，路透社等）

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