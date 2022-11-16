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親美立場動搖？ 沙烏地轉頭擁抱亞洲

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼。法新社
沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼。法新社

沙烏地阿拉伯親美立場動搖？沙國新聞媒體報導，沙烏地王儲沙爾曼在這次前往印尼參加G20峰會時，將順道訪問南韓等多個國家。專家分析，由於沙國稍早在石油是否減產議題上與美國意見分歧，此行沙爾曼決定拜訪亞洲各國，向美國釋出沙國將走出自己道路的訊息。

石油減產意見不同

據《法蘭西24》報導，沙烏地新聞社報導，這次王儲沙爾曼前往峇里島參與高峰會，行程還會包含拜訪幾個亞洲國家，不過，官方並未證實訪問細節，但外界猜測其中之包含南韓。

在通貨膨脹及高能源價格環境下，美國一直努力避免石油減產，不過，今年10月，石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)不願配合美國，最後自行決定每日將減產200萬桶原油，也開始與美國產生摩擦，對此，美國還抨擊石油組織是與俄羅斯配合。美國總統拜登與沙爾曼皆出席G20峰會，但白宮已表示，雙方不會進行會談。

深化與亞洲合作

對此，英國伯明翰大學沙烏地拉伯專家卡里姆表示，「此行目的是深入強化與亞洲能源市場上的合作，同時也向西方世界特別是美國傳達訊息，沙烏地阿拉伯在夥伴關係方面不乏選擇。」

過去10年，沙烏地石油最大出口市場都在亞洲，包括中國、日本、南韓與印度。英國商業風險分析公司Verisk Maplecroft分析師余家豪（譯音）指出，沙爾曼此行與亞洲領袖會面預計會討論提升出口至當地等多項計畫，稍早，沙烏地阿拉伯國家石油公司與印尼國家石油公司宣布雙方將在氫與氨等計畫上擴大合作。

另外，中國國家主席習近平預計12月出訪沙烏地，沙烏地阿拉伯外交部長費瑟也指出，雙方會談也將邀請多個阿拉伯國家參與。對此，Verisk Maplecroft分析師索爾特韋特認為，「在安全上，沙國仍相當倚賴美國，但沙國也要讓外界知道該國也會尋找其他策略關係，以便日後能逐漸減少倚賴美國。」

與南韓在石化上合作

據《亞洲新聞台》報導，南韓官員稍早證實，沙烏地王儲沙爾曼預計本週會出訪南韓。同時，南韓雙龍煉油也傳出將考慮在國內投資60億美元投入生產石化產品，該煉油廠預計2026年完工，其中最大股東就是沙烏地阿拉伯國家石油公司。

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