11月15日G20峰會…印尼籲俄烏停戰 中國盼非洲加入

今年G20的強權交鋒比過去更激烈！中國國家主席習近平15日在G20致詞時說，以意識形態劃線只會阻礙全球發展和人類進步，他呼籲讓非洲聯盟加入G20；東道主印尼總統佐科威致詞時則呼籲終止俄烏戰爭，各國也要更留意糧食安全；烏克蘭雖非G20成員，但總統澤倫斯基獲邀視訊演講，呼籲俄羅斯延長運糧協議。

印尼提醒化肥危機

根據《半島電視台》報導，主辦此次G20峰會的佐科威15日在開幕致詞時感嘆，如今各國要聚在一起協商比過去更加不易，G20會員國要致力於讓俄烏停戰，並對各國不同的體制進行更多包容。俄羅斯總統普丁並未出席，而是由外交部長拉夫洛夫代表。

佐科威也說，各國絕對不要低估化肥價格高漲的問題，若不立刻採取緊急措施，確保能以可負擔的價格供應足夠的化肥，2023將會是比2022更糟糕的一年，當前的高糧價可能演變為糧食供應危機，化肥短缺恐導致各地作物欠收。

烏克蘭獲演說邀約

《英國廣播公司》則提到，烏克蘭雖非G20會員國，但總統澤倫斯基受邀以視訊發表談話，他批評俄羅斯想要動用核武，連中國都感到不安，G19（故意排除俄羅斯）應阻止俄羅斯繼續發動毀滅性的戰爭。另外，由聯合國和土耳其斡旋的烏克蘭運糧協議將於19日到期，澤倫斯基也呼籲擴大並無限期延長協議。

中國國家主習近平致詞時則說，要推動更加包容的全球發展，以意識形態劃線，搞集團政治和陣營對抗，只會阻礙全球發展和人類進步，「冷戰思維早已過時」，應該更照顧發展中國家，他建議G20將非洲聯盟納入，建設「全球經濟復甦夥伴關係」。

中法場邊會談

習近平除了14日與美國總統拜登見面外，15日也與法國總統馬克宏進行會談。根據《中國日報》報導，馬克宏向習近平喊話，兩國必須聯合因應如俄烏戰爭等國際危機，中國應設法施壓讓俄羅斯回到談判桌，這樣做較「符合中國利益」；習近平則強調，中國向來主張烏克蘭危機應停火、止戰與和談，並呼籲法國與歐洲秉持獨立自主精神，促進與中國的雙邊關係。

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