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中南部豪大雨水庫大進帳 台南水情燈號轉為正常藍燈

2018-07-05 16:51經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部水利署5日下午召開水情會議，鑑於台南地區水庫水量已逾二期稻作全面供灌的安全供灌水量1.9億噸，水情已舒緩，因此水情燈號自6日起由原本水情稍緊綠燈轉為正常藍燈。但，桃園和澎湖則依舊維持綠燈。

此外，針對連日的大雨，水利署今日也特別說明，為提升清淤效率，已經在曾文及南化等重要水庫新建防淤隧道來增加水力排砂能力，其中曾文水庫防淤隧道已經在106年完工，今年汛期就可以進行排砂運轉，預估一年排砂量可以達到104萬立方公尺，南化水庫防淤隧道工程則預計在107年底完工。

另外，政府也在前瞻基礎建設中納入多項水庫更新改善計畫，除辦理水庫集水區保育，從淤積源頭進行治理及改善之外，為進一步強化石門水庫防淤能力，石門水庫阿姆坪防淤隧道也已經動工，並預計在109年完工，行政院近期也已核定白河水庫後續更新改善計畫，將辦理水庫清淤280萬立方公尺及繞庫防淤隧道等工作。

水利署並進一步表示，已專案列管全臺13座重要供水及淤積比較嚴重的水庫，推動水庫整體防淤行動方案並積極管控清淤進度，採取上游集水區保育治理減少泥砂量，中下游庫區透過水力排砂、抽泥、陸挖及多元化利用，到下游泥砂回歸河道等方式，進行流域整體清淤治理，將於120年讓這13座最關鍵水庫達到淤積零成長的目標。

石門水庫水利署前瞻基礎建設

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