豪雨淹死2萬隻雞 二林雞農心痛

2018-07-04 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 、何烱榮／彰化報導



周一彰化豪大雨，大水灌進陳瑞泰的雞舍，2萬多隻雞全都淹死。 記者凌筠婷／翻攝 分享 facebook

彰化縣7月2日出現強降雨，福興、鹿港．埔鹽等鄉鎮嚴重淹水，二林鎮萬合里一處養雞場2萬1500隻白肉雞，本來再10多天就可以賣，卻在這場豪大雨中全數淹死，讓業主陳瑞泰面對整片雞屍的畫面心痛不已。

「我在這裡養雞27年，從未淹過水」陳瑞泰說，他的養雞場在中科二林園區附近，該園區目前正在施工，疑似施工處的排水溝崩塌，導致大水漫進附近地區，他周一下午3點就駐守在雞舍，但大水在1小時內快速湧入，淹到小腿深，只能眼睜睜看著雞隻滅頂。

彰化養雞協會理事長莊富山說，現在雞價每台斤29.8元，以每隻雞3台斤換算，陳瑞泰的損失近2百萬元。陳瑞泰表示，中科二林園區施工嚴重影響該地區排水，這兩天雨勢仍斷斷續續，雞舍附近的農田都還是汪洋一片，「到現在水都還沒退」，造成農民損失慘重，盼政府協助爭取農損補助。

埔鹽鄉也有養雞場7500隻黑羽土雞全被淹死。彰化縣農業處副處長郭至善表示，請受災農民先資料蒐集，之後會盡力協助爭取天然災害補助。

彰化縣福興鄉大橋二排被稻草塞滿，也是當地積水主因，縣府緊急派工清除，讓排水順暢。 記者何烱榮／翻攝 分享 facebook

日前這場大雨造成福興、鹿港．埔鹽等鄉鎮嚴重淹水，彰化農田水利會和縣府水利資源處勘查後認為除瞬間雨量太大，超過區域排水防洪標準，一期稻作收割後的稻梗阻礙水流也是關鍵。

水利會管理組長陳耀釧說，2日上午11時水利會各工作站都把渠道的水門全開，因當天強降雨時是中潮，排洪功能原本就會受到影響，出現洪水回堵溢堤後，派員往各渠道上游勘查，發現很多排水口都塞滿一期稻作的稻梗，緊急派工清除，才恢復排洪，積水都很快消退。

陳耀釧表示，全縣多數一期稻剛收割，多數農民習慣在收割時，利用割稻機把稻梗絞斷成10至15公分長，鋪在田裡曝曬；待二期稻耕田時打進土裡當有機料；也有人因另有用途，稻梗是整株集中暫時堆置在田裡，這場強降雨把這些稻梗沖進排水渠道，造成下游嚴重堵塞。