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強降雨過後 彰化縣部分一期稻和蔬菜水傷不輕

2018-07-04 20:48聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣2日出現長達12小時的強降雨，造成農田嚴重積水和作物水傷，縣府農業處今天下午完成第二階段查統計，全縣一期稻和蔬菜瓜果類受損面積共370.32公頃，其中116.5公頃是一期稻作。副處長郭至善說，農委會主委林聰賢來彰化勘災時當場答應會全力幫忙，縣府彙整後會替農民爭取最大補助。

台中區農業改良場呼籲農友，豪雨過後要趕快加速排除田間積水，已達收穫適期的水稻，應在雨停後積極收割，避免稻穗發芽造成損失；若是蔬菜田，畦面土壤流失嚴重者，應培土促進正常發育，腐爛葉片四趕快清除。

農改場所，積水後，土壤表面易形成膜狀結構，農民可利用中耕鬆土，改善土壤通氣狀況；果菜類蔬菜剪除受損枝葉及裂果，以減少病害感染與蔓延，適度進行疏果，加速恢復生長。

目前，彰化縣仍有部分一期稻作尚未收割，以芳苑30公頃最多，其次是大城20公頃、福興18公頃，鹿港、埔鹽各10公頃，溪湖6公頃，竹塘、二林各5公頃，員林、大村、埤頭各3公頃；秀水2公頃、埔心0.6公頃、田尾0.5公頃、北斗0.4公頃。當地公所回報受損程度，都在一成以下。

郭至善說，蔬果類受損以落花生面積最多共107公頃，分別是埤頭2公頃、二林5公頃、芳苑和大城各50公頃；其次是甘薯（地瓜）共57公頃：福興2公頃、埤頭5公頃、大城鄉50公頃。

青蔥受損也嚴重共43.8公頃，分別是溪湖0.2公頃、福興2公頃、二林3公頃、埤頭3.6公頃、埔鹽5公頃、大城10公頃、芳苑鄉20公頃；花椰菜也有6.8公頃、二林的巨峰葡萄有1公頃受損。郭至善說，其他如韭菜、香瓜、西瓜、結球白菜、菊花、苦瓜、冬瓜食用番茄、芹菜、芝麻、仙草、等作物，也都有不同程度的受損。

彰化縣一期稻作仍未收割的稻田，2日的強降雨過後有的幾乎全倒。記者何烱榮／攝影
彰化縣一期稻作仍未收割的稻田，2日的強降雨過後有的幾乎全倒。記者何烱榮／攝影
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彰化縣一期稻作仍未收割的稻田，2日的強降雨過後，大部分農地因排水系統良好，飽穗的...
彰化縣一期稻作仍未收割的稻田，2日的強降雨過後，大部分農地因排水系統良好，飽穗的稻子昨天依然挺立。記者何烱榮／攝影
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一場強降雨後，彰化縣不少農田的蔬菜作物水傷嚴重。照片／黃姓讀者提供
一場強降雨後，彰化縣不少農田的蔬菜作物水傷嚴重。照片／黃姓讀者提供
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彰化縣一期稻作仍未收割的稻田，2日的強降雨過後，大部分農地因排水系統良好， 飽穗...
彰化縣一期稻作仍未收割的稻田，2日的強降雨過後，大部分農地因排水系統良好， 飽穗的稻子昨天依然挺立。記者何烱榮／攝影
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