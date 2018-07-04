強降雨過後 彰化縣部分一期稻和蔬菜水傷不輕

2018-07-04 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣2日出現長達12小時的強降雨，造成農田嚴重積水和作物水傷，縣府農業處今天下午完成第二階段查統計，全縣一期稻和蔬菜瓜果類受損面積共370.32公頃，其中116.5公頃是一期稻作。副處長郭至善說，農委會主委林聰賢來彰化勘災時當場答應會全力幫忙，縣府彙整後會替農民爭取最大補助。

台中區農業改良場呼籲農友，豪雨過後要趕快加速排除田間積水，已達收穫適期的水稻，應在雨停後積極收割，避免稻穗發芽造成損失；若是蔬菜田，畦面土壤流失嚴重者，應培土促進正常發育，腐爛葉片四趕快清除。

農改場所，積水後，土壤表面易形成膜狀結構，農民可利用中耕鬆土，改善土壤通氣狀況；果菜類蔬菜剪除受損枝葉及裂果，以減少病害感染與蔓延，適度進行疏果，加速恢復生長。

目前，彰化縣仍有部分一期稻作尚未收割，以芳苑30公頃最多，其次是大城20公頃、福興18公頃，鹿港、埔鹽各10公頃，溪湖6公頃，竹塘、二林各5公頃，員林、大村、埤頭各3公頃；秀水2公頃、埔心0.6公頃、田尾0.5公頃、北斗0.4公頃。當地公所回報受損程度，都在一成以下。

郭至善說，蔬果類受損以落花生面積最多共107公頃，分別是埤頭2公頃、二林5公頃、芳苑和大城各50公頃；其次是甘薯（地瓜）共57公頃：福興2公頃、埤頭5公頃、大城鄉50公頃。