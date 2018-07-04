西南氣流彰化縣部分鄉鎮淹水嚴重 是天災還是人禍？

2018-07-04 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



本月2日白天，彰化縣出現長達12小時的強降雨，在當天全台降雨量排行榜高居第一名！福興、鹿港．埔鹽等鄉鎮嚴重淹水，是天災，還是人禍？彰化農田水利會和縣府水利資源處勘查後，認為除瞬間雨量太大，超過區域排水防洪標準，一期稻作收割後的稻梗也是重要因素。

水資處長陳詔慶今天說，2日福興興橋頭村出現嚴重淹水，水資處派員趕往現勘勘查，發現當地的橋頭二排渠道被稻梗完全堵塞，造成雨水回堵溢出道路，緊急出動怪手清除才恢復排水功能，附近的橋頭排水也有類似情況，都很快清除。

「橋頭二排屬縣府管理的區域排水，不是灌溉渠。」水利會管理組組長陳耀釧說，2日上午11時，水利會各工作站都把渠道的水門全開，因當天強降雨時是中潮，排洪功能原本就會受到影響，出現洪水回堵溢堤後；派員往各渠道上游勘查，發現很多排水口都塞滿一期稻作的稻梗，都緊急派工清除，才恢復排洪，積水都很快消退。

陳耀釧本身也是稻農，他說，因全縣大多數的一期稻剛完成收割，多數農民習慣在收割時，利用割稻機同時把稻梗攪斷成10至15公分長，鋪在田裡曝曬，二期稻耕田時翻打到土裡當有機料；也有人因另有用途，稻梗是整株集中暫時堆置在田裡，這場強降雨把這些稻梗沖進排水渠道，造成下游嚴重堵塞。