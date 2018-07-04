西南氣流彰化縣部分鄉鎮淹水嚴重 是天災還是人禍？
本月2日白天，彰化縣出現長達12小時的強降雨，在當天全台降雨量排行榜高居第一名！福興、鹿港．埔鹽等鄉鎮嚴重淹水，是天災，還是人禍？彰化農田水利會和縣府水利資源處勘查後，認為除瞬間雨量太大，超過區域排水防洪標準，一期稻作收割後的稻梗也是重要因素。
水資處長陳詔慶今天說，2日福興興橋頭村出現嚴重淹水，水資處派員趕往現勘勘查，發現當地的橋頭二排渠道被稻梗完全堵塞，造成雨水回堵溢出道路，緊急出動怪手清除才恢復排水功能，附近的橋頭排水也有類似情況，都很快清除。
「橋頭二排屬縣府管理的區域排水，不是灌溉渠。」水利會管理組組長陳耀釧說，2日上午11時，水利會各工作站都把渠道的水門全開，因當天強降雨時是中潮，排洪功能原本就會受到影響，出現洪水回堵溢堤後；派員往各渠道上游勘查，發現很多排水口都塞滿一期稻作的稻梗，都緊急派工清除，才恢復排洪，積水都很快消退。
陳耀釧本身也是稻農，他說，因全縣大多數的一期稻剛完成收割，多數農民習慣在收割時，利用割稻機同時把稻梗攪斷成10至15公分長，鋪在田裡曝曬，二期稻耕田時翻打到土裡當有機料；也有人因另有用途，稻梗是整株集中暫時堆置在田裡，這場強降雨把這些稻梗沖進排水渠道，造成下游嚴重堵塞。
陳詔慶說，橋頭二排和大橋排水都匯入員林大排，目前沒有整治的急迫性；縣府要先辦理當地的同安排水治理工程，全長約2968公尺，匯入員林大排水系，今年計畫改善長度740公尺，渠寬約9公尺，加單側4公尺水防道路，工程經費約6900萬。
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