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泡水戶可申請淹水救助 民眾：條件嚴難申請

2018-07-04 19:18聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣鹿港鎮包括老街、天后宮商圈、中山路等地區此次很多災戶住家泡水，彰化縣政府也啟動「住戶淹水救助或安遷救助」申請，不過目前申請的人並不多，受災戶說，要附的資料很麻煩，有的民眾是租賃，更難申請，這樣的補助「看得到，卻用不到」。

彰化縣府社會工作及救助科長陳素貞說，「住戶淹水救助金」淹水達50公分以上者發給每戶5000元，達100公分以上都發給1萬元，不過是針對有實際居住的住家，並不針對店家，需檢附戶籍謄本、受災照片等資料，受災戶需於災後5日內填繕災害勘查報表等，向各鄉鎮市公所申報。

鹿港老街童年往事故事館負責人吳志忠說，這次整個老街泡水很慘，很多店家的商品都泡湯，和他一樣損失10、20萬元，他的故事館淹水達50公分，若申請住戶淹水救助金也只能申請到5000元，雖說只是杯水車薪，但現在景氣差，也能抵好幾天的收入。

鹿港老街發展促進會理事長施釗林說，鹿港老街古蹟保存區約有110戶，這兩天與里幹事進行訪查、協助申請淹水救助金，目前已有21戶提出申請，不過很多店家都是租賃房子，也沒把戶口遷入，根本提不出戶籍謄本，這項補助可能也很難補助到實際受災者。

而且有些店家門前淹水及腰，高達60、70公分，但因以往也有淹水情況，不少店家都把室內地面墊高10、20公分，此次水雖有淹進室內，造成損失，但未必能達到50公分標準，況且社會處表示補助是針對「住家」，但老街是以店家為主，可能都難符合補助標準。

鹿港老街童年往事故事館在前二天的大雨中也泡在水中，負責人吳志忠說，整個老街泡水很...
鹿港老街童年往事故事館在前二天的大雨中也泡在水中，負責人吳志忠說，整個老街泡水很慘，很多店家的商品都泡湯，和他一樣損失10、20萬元。圖／吳志忠提供
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鹿港鎮天后宮商圈店家在前二天的大雨中都泡水了。記者林宛諭／攝影
鹿港鎮天后宮商圈店家在前二天的大雨中都泡水了。記者林宛諭／攝影
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淹水老街鹿港

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