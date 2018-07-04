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大雨造成彰化農損 農委會承諾從寬處理

2018-07-04 16:12中央社 彰化4日電

連日豪雨造成彰化縣災損嚴重，農委會主委林聰賢、彰化縣長魏明谷、立委王惠美（左到右...
連日豪雨造成彰化縣災損嚴重，農委會主委林聰賢、彰化縣長魏明谷、立委王惠美（左到右）等人前往視察，林聰賢指出，不管是縣府、農會或鄉鎮市公所都會從寬、從速處理農損。 聯合報系資料照／記者林宛諭攝影
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彰化縣連日降下大雨，農委會主委林聰賢今天到彰化巡視農損情形；林聰賢指出，不管是縣府、農會或鄉鎮市公所都會從寬、從速處理農損，也呼籲農民若有需求，一定要反映。

受到大雨影響，彰化縣多個鄉鎮市出現淹水情形，包括葡萄、花生、花椰菜以及一期稻作等都受到影響，各鄉鎮市公所也將農損情形回報給縣府農業處，行政院農業委員會主任委員林聰賢今天特別南下來到彰化福興鄉，在彰化縣長魏明谷、中國國民黨籍立法委員王惠美等人陪同下，關心農損情形。

林聰賢等人特別前往農田關心蔬菜受損情形，魏明谷向林聰賢說明，截至今天為止，彰化縣內農損面積約有37公頃，希望中央趕緊把災害的補償金額撥到縣府以及鄉鎮公所，協助農民處理受損的作物，儘速恢復耕作。

林聰賢指出，這次豪大雨造成的農業損失，主要在彰化縣以及雲林縣，而前瞻基礎建設中的治水計畫，有將重要生產區域的農田排水也編列在內，對於重要的生產區域如何避災和防災，也是農委會重要的政策目標。

林聰賢說，他也要向農民報告，除中央和地方有天然災害的救助之外，後續的復育以及復耕等工作，農改場和縣府都會協助農民。

除蔬菜、一期稻作等受損外，彰化縣二林鎮一間養雞場也因為淹水造成雞隻死亡，2萬多隻肉雞被淹死，由於死亡的雞隻數量太多，雞農一時間無法處理，只能讓雞隻的屍體堆在養雞場內。

陳姓雞農說，前天大雨成災，不到一個小時，養雞場就已經淹成池塘，根本來不及搶救，只能看著不到半個月就可以出場販賣的肉雞被淹死，現在只能先將雞屍裝袋，再跟農業處等單位聯絡看要怎麼銷毀。

林聰賢農民

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