水庫進帳 嘉南稻作供灌壓力舒緩

2018-07-03 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ／台南報導



南化水庫目前蓄水率百分之百已達到滿水位，自然溢流。 圖／自來水公司第六區管理處提供 分享 facebook 南部連日大雨，曾文與烏山頭水庫進水大增，台南水情獲得改善，曾文水庫累積121.3毫米降雨量，進水量達3636萬公噸，南化水庫目前蓄水率百分之百，達到滿水位後前晚6點半開始自然溢流，目前二期稻作用水量至少需3億5千萬噸，經濟部水利署本周會再檢討台南水情，決定燈號是否調整。

水利署南區水資源局副局長簡振源表示，大雨持續替台南水庫解渴，有效蓄水量1億7930萬噸，蓄水率已達39.5%，今可望突破4成；相連通的烏山頭水庫蓄水率也突破50%，有效蓄水量超過4658萬噸；南化水庫滿庫，目前以每秒約27.4立方公尺自然溢洪。

嘉南農田水利會長楊明風說，這波降雨為水庫帶來近兩億公噸入流量，二期稻作7月11日先供灌一、二、三組，計畫灌溉面積有2萬1822公頃，昨確定第四組嘉義及朴子灌區4684公頃7月16日起灌溉，後續的五、六組因有水稻等用水量大的作物，要等7月中旬視後續水情再做決定。

楊明風表示，目前請掌水工準備管理用水量，並呼籲農民要遵守輪灌規定，不要任意截水、搶水，二期稻作用水量至少要3億5千萬噸水量；嘉南二期稻作原訂6月6日供灌，因台南水情不佳已延後，如今曾文與烏山頭水庫終於有進帳，供灌壓力減輕不少，絕對不會讓農民太晚插秧，錯過稻米最佳成長期。