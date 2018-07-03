鹿港淹慘 加強抽水 再闢滯洪池

豪大雨造成鹿港天否宮一帶嚴重淹水，水深過膝。 記者林宛諭／攝影 分享 facebook

連日豪大雨，彰化嚴重淹水，鹿港更成重災區，彰化縣水利資源處長陳詔慶表示會對鹿港增加抽水機能量，再設滯洪空間有效改善。南投縣不少排水系統和野溪近日都暴漲幾乎漫過路面，居民指野溪和溝渠都被雜草掩沒，水道縮減，縣府要求加緊疏濬，恢復排水功能。

彰化縣府指出，至昨下午6時止，全台前3大累積雨量都出現在彰化，埔鹽鄉386毫米、福興鄉379.5毫米、二林鎮326毫米，雨勢又急又快，縣府接獲通報37件淹積水，區域排水溢堤12件、水利設施損壞3件，其餘為道路或房屋積水等。

鹿港雨量261毫米雖非最多，但地勢低漥的老街、公會堂、天后宮一帶淹水嚴重，陳詔慶指出，雨勢超出區域排水保護標準，又逢外海漲潮，水流無法排至外海，縣府啟用並調度9台抽水機，仍無法將積水排除。

陳詔慶表示，未來有必要增加抽水機能量，並尋覓適當滯洪空間，估計需3到4公頃用地，將雨水留在滯洪池，以免成災；已動工的鹿港溪整治工程預定明年底完工，河道拓寬後對積水排除也可發揮作用。

南投縣不少區域排水和野溪長滿雜草，這兩天大雨溪水暴漲，比人高的雜草阻礙水流，居民擔心會造成水患。 記者江良誠／攝影 分享 facebook

南投中興新村陳先生說，附近大埤排水水位迅速高漲，滾滾洪水比路面還高相當驚人。南投市和名間排水系統也出現類似狀況，部分產業道路的水溝長滿芒草等，比路面還高，大雨一來積水，易跌入溝中。

南投縣農業處長陳瑞慶說，南投水溝和野溪不少，溪床易淤積泥沙長雜草，從5月起陸續疏濬、清理雜草，但排水系統、野溪數量太多，仍來不及清理完畢，最近會請鄉鎮公所和水利會等單位協助，針對易淹水區域優先疏濬。