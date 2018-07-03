台南又淹水 李孟諺親上火線釋疑 多名里長肯定市府

2018-07-03 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南報導



台南後壁淹水引發民怨，水利專家出身的代理市長李孟諺昨下午前往說明釋疑。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook 強降雨造成台南市後壁區菁寮地區前天上午淹水，部分地區汪洋一片引起民怨，代理市長李孟諺昨下午前往親上火線釋疑後，多名里長態度改觀，肯定市府多年來治水努力。

後壁區菁寮這次淹水，多處農田更是泡水，總統府國策顧問崑濱伯住家前大馬路也淹水，許多鄉親質疑台南市政府多年來治水真的有效嗎？李孟諺前晚除在臉書上回應，昨下午更由台南市議長賴美惠邀請下前往針對菁寮地區淹水與後續改善方案說明。

「瞬間雨勢真的太大！」出席的水利局局長彭紹博簡報時說明，前天上午8至10 點， 最大時雨量更來到71.5毫米，3小時降雨量達125釐米。菁寮地區屬低窪地區，最大積水深度約20到30公分。水利局及後壁公所在第一時間趕到，啟動抽水站，掌握各街區水患，直到積水退去。

他說，相較民國102年康芮颱風，淹水面積520公頃與50到80 公分最高積水深度，這次淹水面積與高度都大幅下降。對比康芮颱風時，淹水嚴重平安里、長短樹與新東里，這次強降雨都無災情傳出，可見幾近全數完工的第一部分外水防堵建設已發揮作用，水利局也會繼續完成第二、三部分菁寮排水改善。

李孟諺稍後也向賴美惠及多名里長等表示歉意，菁寮地區淹水，政府自該擔起責任，菁寮地區治水工程浩大，經費高達17.5億，不易一次到位，將計畫分為4個部分爭取經費並分段完成。