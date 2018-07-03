親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

世足八強出爐！打破PK戰魔咒 英格蘭險勝搶下最後一張門票

台南又淹水 李孟諺親上火線釋疑 多名里長肯定市府

2018-07-03 23:34聯合報 記者謝進盛／台南報導

台南後壁淹水引發民怨，水利專家出身的代理市長李孟諺昨下午前往說明釋疑。 記者謝進...
台南後壁淹水引發民怨，水利專家出身的代理市長李孟諺昨下午前往說明釋疑。 記者謝進盛／攝影
分享
強降雨造成台南市後壁區菁寮地區前天上午淹水，部分地區汪洋一片引起民怨，代理市長李孟諺昨下午前往親上火線釋疑後，多名里長態度改觀，肯定市府多年來治水努力。

後壁區菁寮這次淹水，多處農田更是泡水，總統府國策顧問崑濱伯住家前大馬路也淹水，許多鄉親質疑台南市政府多年來治水真的有效嗎？李孟諺前晚除在臉書上回應，昨下午更由台南市議長賴美惠邀請下前往針對菁寮地區淹水與後續改善方案說明。

「瞬間雨勢真的太大！」出席的水利局局長彭紹博簡報時說明，前天上午8至10 點， 最大時雨量更來到71.5毫米，3小時降雨量達125釐米。菁寮地區屬低窪地區，最大積水深度約20到30公分。水利局及後壁公所在第一時間趕到，啟動抽水站，掌握各街區水患，直到積水退去。

他說，相較民國102年康芮颱風，淹水面積520公頃與50到80 公分最高積水深度，這次淹水面積與高度都大幅下降。對比康芮颱風時，淹水嚴重平安里、長短樹與新東里，這次強降雨都無災情傳出，可見幾近全數完工的第一部分外水防堵建設已發揮作用，水利局也會繼續完成第二、三部分菁寮排水改善。

李孟諺稍後也向賴美惠及多名里長等表示歉意，菁寮地區淹水，政府自該擔起責任，菁寮地區治水工程浩大，經費高達17.5億，不易一次到位，將計畫分為4個部分爭取經費並分段完成。

淹水雨量颱風

相關新聞

眾人背送搶救 淹水戶90歲嬤仍喪命

2018-07-04 00:00

鹿港淹慘 加強抽水 再闢滯洪池

2018-07-03 23:55

水庫進帳 嘉南稻作供灌壓力舒緩

2018-07-03 23:07

雨彈來襲過後 彰化果菜交易量增加平均價飆高

2018-07-03 21:24

鹿港淹水怎麼解？水資處尋覓設置滯洪池因應

2018-07-03 15:18

花生災損嚴重獲農委會現金救助 雲縣府加碼補貼

2018-07-03 14:47

水情轉趨樂觀 二期稻作可供灌

2018-07-03 13:59

豪雨狂襲中南部 明起可望趨緩

2018-07-03 13:59

豪大雨灌水庫 水利署：先救災 水情燈號暫維持

2018-07-03 11:08

連日大雨 正修科大旁擋土牆崩塌砸毀隔鄰大樓警衛室

2018-07-03 08:06
看更多

熱門文章

熱帶低壓生成 氣象局：後天成颱機率大

2018-07-03 12:34

桃園綠線捷運啟動了！10月中旬高架土建先動工

2018-07-03 11:54

1顆電池背下山8000元 排雲山莊徵求勇士

2018-07-03 21:32

台北蛋黃區租房7千內還包水費網路 櫃姐找房被批幻想

2018-07-03 10:06

黑糖非手炒、摻焦糖色素 「老虎堂」承認了

2018-07-03 15:02

婚宴賓客打電話問一桌多少 餐廳全洩漏新郎氣炸

2018-07-03 14:08

男友薪水是她4倍還堅持AA制 她苦惱婚後怎麼辦

2018-07-03 16:18

黑糖遭爆非手工炒 「老虎堂」明後天推買一送一道歉

2018-07-03 18:49

恐又有颱風？ 彭啟明：有發展趨勢 現在各種預測太多慮

2018-07-03 09:24

還記得40元國民便當嗎？ 他驚呼「現在超商便當都好貴！」

2018-07-03 16:03

要結婚嗎？ 一個問題毀了好好的面試 她怨「職場對女性不友善」

2018-07-03 10:12

墾丁民宿暑假住房慘 業者：30年來最慘一年

2018-07-03 18:20

非手炒黑糖 「老虎堂」臉書致歉

2018-07-03 18:12

52歲婦人喝1/3杯鐵觀音奶茶竟致心臟病現蹤

2018-07-03 12:39

連日大雨 正修科大旁擋土牆崩塌砸毀隔鄰大樓警衛室

2018-07-03 08:06

豪雨過後 小琉球白沙港積滿漂流木

2018-07-03 11:42

飛機上也能用！ 航空漫遊吃到飽不怕錢包大失血

2018-07-03 11:56

網紅難當 96.5%難養活自己近7成做不滿1年

2018-07-03 11:11

12小時連4震 嘉義凌晨又地震民眾心驚驚

2018-07-03 07:49

影／工人被3根鋼筋貫穿胸腹 手術救回復元良好

2018-07-03 17:27

空中驚魂！遠航22年老爺機昨發動機失效 165人驚魂

2018-07-03 22:24

「費帥」費德勒棄NIKE 溫網改披UNIQLO戰袍

2018-07-03 10:57

自己生命想自己做主 醫：明年快去預立醫囑

2018-07-03 16:29

氣切優大於弊 醫：氣切就完蛋的觀念快改掉

2018-07-03 16:08

50歲過後免疫力降低 「皮蛇」上身罹患風險大增

2018-07-03 15:52

這間成功全國制霸！ 台灣人最愛的10大健身房排名

2018-07-03 11:50

日本人愛吃到求開店！台灣騷豆花7月13日東京新宿開幕

2018-07-03 18:04

影／獅子散步恍神跌落水 萬獸之王面子盡失

2018-07-03 16:00

孫芸芸要去巴黎看高訂 少奶奶的時尚路好威

2018-07-03 12:08

昆凌想當亞洲貝嫂？ 自創品牌即起開賣

2018-07-03 10:48

南化水庫蓄水率百分之百！今達滿水位持續自然溢流

2018-07-03 13:01

影／白天顧生計晚上顧興趣 八年級生創業築夢

2018-07-03 09:17

豪大雨灌水庫 水利署：先救災 水情燈號暫維持

2018-07-03 11:08

國中女常側躺滑手機 脊椎竟側彎呈50度

2018-07-03 22:33

彰化雲林高屏豪雨特報！ 中投嘉南慎防大雨

2018-07-03 07:32

強制醫療分級惹怨 台大醫：應鼓勵更多游能俊診所出現

2018-07-03 19:24

跟癌細胞說再見！ 超分子能滅癌症

2018-07-03 17:42

影／下雨無法做戶外運動？4種不出門也能坐著練肌力

2018-07-03 09:26

鹿港淹水怎麼解？水資處尋覓設置滯洪池因應

2018-07-03 15:18

影／澳洲女子徒手餵鯊 被拖下水險成大餐

2018-07-03 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top