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空汙法過了中古車市不能碰？ 網友提4大關鍵重點

雨彈來襲過後 彰化果菜交易量增加平均價飆高

2018-07-03 21:24聯合報 記者何烱榮╱即時報導

巴比倫颱風雖未襲台，直接撲向日本，昨天它的裙擺掃進西南氣流形成雨彈，一波波猛炸擊彰化縣白天12 小時，今天縣政府農業處初步調查農業災情，以花生、蔥、韭菜和一期稻作受損較嚴重，但未達到災害的現金補助標準，不過溪湖果菜市今天拍賣，一半以上蔬果價格跳出上漲「紅盤」。

各鄉鎮市公所陸續回報農損情形，下午4時縣府農業處完成統計，副處長郭至善說，受損面積最多的是芳苑、二林的落花生，共約50.5公頃，其中芳苑有50公頃，平均受損程度約15%：其次是芳苑、埔鹽、溪湖的蔥，共約25.2公頃（芳苑20公頃、溪湖5公頃，埔鹽0.2公頃），平均受損程度約13%。埔鹽的花椰菜受損面積共約5公頃，幸好受損程度僅5%。

至於一期稻作，目前南彰化鄉鎮都已全部收割結束，只剩北彰化的彰化、鹿港、秀水、福興、和美、線西、伸港等，共約81.1公頃，倒伏受損程度約6.13%。台中區農業改良場作物改良課課長楊嘉凌說，水稻只要沒倒伏，也不要浸水太長時間，積水退了後，應該都沒問題。

彰化縣是台灣巨峰葡萄最大產區，因今年萌芽開花、結果期的天氣穩定，夏果普遍豐收，目前已採收一半以上，最主要產地溪湖、大村都未回報災情，只有二林傳出約1公頃葡萄有落果情形，所以零售價格未波動。

根據溪湖果菜市場交易資料顯示，今天交易量共128.959噸，105.925噸，量增23多噸，但每公斤平均價格17.2元，只上漲0.7元。此季盛產的青蔥、韭菜，今天的進貨與交易量都大增，價格也隨雨飆高。青蔥交易量共905公斤，昨天是535公斤，平均價格每公斤55.7元，昨天是47.6元，漲幅達69%；韭菜974公斤、價格55.9元，昨天是722公斤、35元，量增222公斤，漲幅35%。

另外絲瓜和白苦瓜的漲幅也大，今年交易量5.225噸、均價45.6元，昨天3.142噸、42.6元，漲幅達66%；若瓜今天7.632噸、均價27.2元，昨天5.184噸、21.4元。南瓜也從昨天均價9元，上漲到13.9元，胡瓜15.7元，漲為22.3元。

葉菜類最怕大雨過後大太陽，水傷後更易腐爛。記者何烱榮／攝影
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溪湖果菜市場今天的白苦瓜交易量比昨天大增，批發價也上漲。聯合報系資料照片
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溪湖果菜市場今天的青蔥交易量比昨天大增，批發價也上漲。聯合報系資料照片
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