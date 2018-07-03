小琉球觀光港布滿漂流木 多船班延遲

2018-07-03 17:54 中央社 屏東縣3日電



屏東小琉球白沙港因這幾天的大雨帶來漂流木，布滿整個觀光港和漁港，景象令人觸目驚心，交通船上午的船班有多班因而延遲，縣政府和鄉公所下午開始清理。

大雨帶來的漂流木把小琉球白沙港的觀光港區整個佈滿，民營交通船業者表示，這兩天進入暑假遊客量多，今天上午有許多遊客要返家，但因漂流木布滿港口和海面，交通船緩慢行駛，幾乎上午的船班都延遲，有一班船因為吸入漂流木，返航港口清理，冷氣還因此當機，中午漂流木開始清理後，直到下午1時，小琉球要返家的人潮才慢慢輸運完。

琉球鄉鄉長陳隆進說，這幾天因連續大雨帶進大量漂流木，鄉公所中午已僱用工人開始清理，然後再向縣政府申報天然災害補助，預計2、3天能清除完畢，沿岸漂流木則約要1週才能清理完。

陳隆進表示，只要下大雨，小琉球的白沙漁港及沿岸就會有許多漂流木，雨小漂流木少，雨大漂流木則多。至於漂流木來自高屏溪上游，每次撈起的漂流木，好的木材鄉公所會在辦活動時使用，鄉民也會撈來使用，多數都是無法使用的細碎雜木，以廢棄物處理。

陳隆進表示，白沙漁港10多年前在設計時，右邊突堤加長，導致漂流木漂進港口，影響觀光船和漁船的航行，他建議縣政府能重新設計，興建左堤岸來擋漂流木。

屏東縣政府海洋及漁業管理所長吳憲昌表示，觀光港清理的權責在鄉公所，漁港是縣政府，縣府簽約的廠商，今天下午已進場清除漂流木。