雲林花生災損 中央地方每公頃共補貼3.4萬元

2018-07-03 16:42 中央社 雲林縣3日電



一期作落花生採收期遭淹水受損，農委會啟動天然災害現金救助每公頃新台幣2.4萬元，雲林縣政府今天宣布直接補貼農民每公頃1萬元，依登記申報資料列冊，縣府核可就撥款。

雲林縣政府農業處指出，近來正逢一期作落花生採收期，卻遇上連日強降雨，造成部分已經採收的花生未及曬乾，還有高達7成的未採收花生，在田裡浸水導致發芽。

雲林縣政府函報行政院農業委員會，建請依照「農業天然災害救助辦法」，採取現金救助每公頃2.4萬元，農委會同意啟動現金救助機制。

雲林縣長李進勇今天在雲林縣議會定期大會，答覆議員質詢時宣布，針對有登記申報的花生農，雲林縣政府加碼直接補貼農民每公頃1萬元，加上中央現金救助2.4萬元，每公頃補貼共達3.4萬元。

雲林縣政府農業處長張鴻猷指出，今年一期作落花生損害專案補貼，對象是設籍雲林縣且落花生田區土地座落在雲林縣的農民，並申報107年一期作對地綠色環境給付計畫，種植落花生且經勘查合格有案者。

張鴻猷表示，經調查全縣合格有案約2萬6000筆土地、面積4700公頃，各鄉鎮市公所依照落花生登記申報資料，列冊轉印請領名冊，經縣府審核後，即可直接將補貼金額直接匯入農民帳戶。