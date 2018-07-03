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鹿港淹水怎麼解？水資處尋覓設置滯洪池因應

2018-07-03 15:18聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化地區昨天滂沱大雨造成鹿港鎮大淹水，彰化縣政府水利資源處長陳詔慶表示，主要是因公會堂、天后宮老街一帶地勢低漥，逢強降雨與大潮雙重因素，抽水機排水不及造成，將來除了增加抽水機能量外，還要設置滯洪空間，才能有效改善。

縣府指出，依據交通部中央氣象局資料顯示，昨天到下午6時止，全台各雨量站前3大累積雨量均出現在彰化縣內，分別為埔鹽鄉386毫米、福興鄉379.5毫米、二林鎮326毫米，由於雨勢來得又急又快，縣府共計接獲通報37件淹積水案件，其中區域排水溢堤12件、水利設施損壞3件，其餘為道路或房屋積水等。

鹿港下了261毫米雨雖然不是最多，但地勢低漥的鹿港老街、公會堂、鹿港天后宮一帶，淹水卻特別嚴重，陳詔慶指出，主要是本次雨勢超出區域排水保護標準，又在下午1時15分適逢外海漲潮，水流無法順利排放至外海所致，儘管縣府即時啟用及調用9台抽水機，仍無法將積水排除。

陳詔慶表示，要有效改善鹿港老街、公會堂、鹿港天后宮一帶淹水情況，將來有必要增加抽水機的能量，同時要尋覓適當的滯洪空間，估計需要3到4公頃用地，將雨水留在滯洪池內，以免成災，至於目前已經動工的鹿港溪整治工程則預定在明年底完工，在河道拓寬後，對積水排除也可以發揮作用。

昨天的豪大雨造成鹿港老街一帶嚴重淹水，甚至灌進屋內。記者林宛諭／攝影
昨天的豪大雨造成鹿港老街一帶嚴重淹水，甚至灌進屋內。記者林宛諭／攝影
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昨天的豪大雨造成鹿港老街一帶嚴重淹水，水深過膝。記者林宛諭／攝影
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昨天的豪大雨造成鹿港天否宮一帶嚴重淹水，水深過膝。記者林宛諭／攝影
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鹿港天后宮老街

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