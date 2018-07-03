豪大雨灌水庫 水利署：先救災 水情燈號暫維持

2018-07-03 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



連日來對流雲系旺盛，台南平地、山區都降下豪大雨，主要水庫集水區也獲得挹注，截至今（3）日上午六時，曾文、烏山頭水庫蓄水量突破2億1822萬噸，南化水庫也達到滿水位，蓄水率99%，水情轉趨樂觀，民生與工業用水暫無虞，嘉南灌區二期作供灌也不再那麼緊繃。不過，台南水情燈號是否有望轉回代表水情正常的藍燈，水利署表示，「還得再等等，先救災要緊」。

水利署副署長王藝峰表示，最快要等這一波午後雷陣雨結束，才會召開水情會議，目前台南的水情燈號，仍是維持屬於水情稍緊的綠燈，其餘水情燈號也是亮綠燈的地區還包括：桃園和澎湖。

又急又大的雷陣雨在台南市多處造成積、淹水災情，不過也讓台南地區水庫解渴，根據水利署最新統計，曾文＋烏山頭水庫集水區迄3日為止，累計雨量達192.2毫米，蓄水率達40%，可增供水天數達112天，水利署評估，二期稻作供灌可望照時程進行。

此外，南化水庫的蓄水率則達99%，預估可增供112天用水量；牡丹水庫及阿公店水庫也都進行調節性放水。

不過，王藝峰強調，目前暫無召開水情會議的計畫，相關水情燈號這也繼續維持，因為目前首要任務是在積、淹水災情的搶救，特別是在彰化和雲林二縣市。且仍需觀察本周降雨情形及需求端用量，待曾文、烏山頭水庫蓄水率提高後，再審慎評估台南的水情燈號是否調整。