親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

小燈泡凶手患思覺失調免死 法官勉：你要吃藥、要努力

107年大學指考歷史科試題與解答(含非選)

豪大雨灌水庫 水利署：先救災 水情燈號暫維持

2018-07-03 11:08經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

連日來對流雲系旺盛，台南平地、山區都降下豪大雨，主要水庫集水區也獲得挹注，截至今（3）日上午六時，曾文、烏山頭水庫蓄水量突破2億1822萬噸，南化水庫也達到滿水位，蓄水率99%，水情轉趨樂觀，民生與工業用水暫無虞，嘉南灌區二期作供灌也不再那麼緊繃。不過，台南水情燈號是否有望轉回代表水情正常的藍燈，水利署表示，「還得再等等，先救災要緊」。

水利署副署長王藝峰表示，最快要等這一波午後雷陣雨結束，才會召開水情會議，目前台南的水情燈號，仍是維持屬於水情稍緊的綠燈，其餘水情燈號也是亮綠燈的地區還包括：桃園和澎湖。

又急又大的雷陣雨在台南市多處造成積、淹水災情，不過也讓台南地區水庫解渴，根據水利署最新統計，曾文＋烏山頭水庫集水區迄3日為止，累計雨量達192.2毫米，蓄水率達40%，可增供水天數達112天，水利署評估，二期稻作供灌可望照時程進行。

此外，南化水庫的蓄水率則達99%，預估可增供112天用水量；牡丹水庫及阿公店水庫也都進行調節性放水。

不過，王藝峰強調，目前暫無召開水情會議的計畫，相關水情燈號這也繼續維持，因為目前首要任務是在積、淹水災情的搶救，特別是在彰化和雲林二縣市。且仍需觀察本周降雨情形及需求端用量，待曾文、烏山頭水庫蓄水率提高後，再審慎評估台南的水情燈號是否調整。

南化水庫水利署淹水

相關新聞

連日大雨 正修科大旁擋土牆崩塌砸毀隔鄰大樓警衛室

2018-07-03 08:06

大雨轟炸 嘉義願心三號橋引道坍

2018-07-03 00:19

雨炸中南部 鹿港災情最慘

2018-07-02 23:30

水庫進帳了 花生、蓮子卻雨損

2018-07-02 23:29

枋寮路塌 公所反應「慢半拍」

2018-07-02 23:13

高雄強降雨 神農路積水40公分

2018-07-02 23:02

暴雨襲中南部 氣象局：持續到4日

2018-07-02 20:30

豪雨釀災！埔里愛村橋涵管遭沖失 緊急封閉盼搶修

2018-07-02 20:05

雨彈來襲 圓林園瞬間蛻變成員林湖美景

2018-07-02 20:05

影／南化水庫溢流了 台南人看了好感動

2018-07-02 19:01

影／大雨轟炸彰化 埔鹽新水村路面水溝分不清

2018-07-02 18:59

豪雨水上鄉大量稻梗漂流 鄉長帶隊清除

2018-07-02 18:23

大雨沖斷道路！虎尾清潔隊今天被迫停收垃圾

2018-07-02 18:22

巴比倫颱風裙擺掃來雨彈 北彰化一期稻出現倒伏

2018-07-02 18:11

新災情！大雨加上盤商拒收地瓜 雲林農民欲哭無淚

2018-07-02 15:58

影／南化水庫滿庫溢流！蓄水率持續上升確保民生用水無慮

2018-07-02 15:58

今天雨彈狂炸 全台降雨量冠、亞軍落在彰化縣

2018-07-02 15:34

每年勘災每年淹 雲林土庫里民氣翻：官員別來了！

2018-07-02 15:31

影／雷雨胞發威下大雨 台中市半天傳95起車禍

2018-07-02 15:13

大雨一直下屏東積水 牡丹水庫調節水量

2018-07-02 14:46

影／強降雨急猛 高雄鳥松往大寮神農路積水不退

2018-07-02 14:05

影／大雷雨來襲 鹿港龍山寺前一片「汪洋」

2018-07-02 13:20

嘉義縣鹿草鄉時雨量破百 全鄉逾3分之1村落積水

2018-07-02 13:20

豪雨淹水 台82線中和交流道西行下嘉175線匝道封閉

2018-07-02 13:15

持續發布豪雨特報！彰化台南高屏慎防大豪雨

2018-07-02 13:05

大雨宣洩不及 雲林多處積水

2018-07-02 11:46

降雨豐沛仁義潭快灌飽 乾癟鱷魚不見了

2018-07-02 11:13

水滿了！白河水庫今午12點半今年首次洩洪

2018-07-02 11:01

雲嘉彰化台南一級淹水警戒！高屏二級警戒

2018-07-02 10:58

中南部豪雨！鄭明典：標準的掃到颱風尾

2018-07-02 10:44

豪雨特報！台中以南慎防豪雨 苗栗南投大雨

2018-07-02 08:31

彰化縣大雷雨！水利署發布一二級淹水警戒

2018-07-02 07:12

彰化台南高雄豪雨特報！苗栗以南局部大雨

2018-07-02 07:05

影／鹿港一片汪洋 店家泡水苦不堪言

2018-07-02 19:03

台南之前缺水 現在水庫要滿過來啦！

2018-07-02 17:50
看更多

熱門文章

2019年日曆表出爐！總放假115天 連假6個、春節9天

2018-07-02 15:44

今天雨彈狂炸 全台降雨量冠、亞軍落在彰化縣

2018-07-02 15:34

台南之前缺水 現在水庫要滿過來啦！

2018-07-02 17:50

影／大雷雨來襲 鹿港龍山寺前一片「汪洋」

2018-07-02 13:20

拿飯店免費備品被嫌窮酸 網友挺：為什麼不能拿？

2018-07-02 16:14

暴雨襲中南部 氣象局：持續到4日

2018-07-02 20:30

影／南化水庫溢流了 台南人看了好感動

2018-07-02 19:01

嘉義縣雨彈加地震 民眾驚嚇：到底怎麼了？

2018-07-02 15:55

地牛翻身規模4.6 嘉義人驚：晃得可怕

2018-07-02 15:35

雨彈來襲 圓林園瞬間蛻變成員林湖美景

2018-07-02 20:05

影／南化水庫滿庫溢流！蓄水率持續上升確保民生用水無慮

2018-07-02 15:58

高鐵將迎第5億人次旅客 要送出無限搭乘紀念年票

2018-07-02 12:14

每年勘災每年淹 雲林土庫里民氣翻：官員別來了！

2018-07-02 15:31

20萬隻蝙蝠回來了 太陽下山前15分鐘最壯觀

2018-07-02 12:36

台北蛋黃區租房7千內還包水費網路 櫃姐找房被批幻想

2018-07-03 10:06

雨炸中南部 鹿港災情最慘

2018-07-02 23:30

影／指考考生撐傘涉水 員林高中前道路積水嚴重

2018-07-02 14:24

赴日韓注意颱風動態 吳德榮：中南部慎防豪雨

2018-07-03 06:22

凌晨3:36 嘉義中埔規模4.0地震

2018-07-03 04:02

華航員工曝設備老舊遭懲處 華航：她擅自公開內部文件

2018-07-02 12:34

新災情！大雨加上盤商拒收地瓜 雲林農民欲哭無淚

2018-07-02 15:58

影／鹿港一片汪洋 店家泡水苦不堪言

2018-07-02 19:03

持續發布豪雨特報！彰化台南高屏慎防大豪雨

2018-07-02 13:05

颱風侵襲沖繩 傳台灣旅客進入避難所

2018-07-02 13:39

行事曆來了快存好！ 2019年6個連假 春節放9天

2018-07-03 00:10

姐走秀給你看！文淇首次到巴黎 看鄔瑪舒曼走大秀

2018-07-02 15:47

影／雷雨胞發威下大雨 台中市半天傳95起車禍

2018-07-02 15:13

要結婚嗎？ 一個問題毀了好好的面試 她怨「職場對女性不友善」

2018-07-03 10:12

惡質！房仲廣告借放機車座墊 加穿8個洞綁好綁牢

2018-07-02 14:11

進入颱風季 下周有熱帶性低氣壓接近

2018-07-03 04:58

從身體破洞寫到黑洞 駱以軍奪聯合報文學大獎

2018-07-03 05:08

恐又有颱風？ 彭啟明：有發展趨勢 現在各種預測太多慮

2018-07-03 09:24

嘉義地震 高鐵一度停駛

2018-07-02 16:18

影／強降雨急猛 高雄鳥松往大寮神農路積水不退

2018-07-02 14:05

嘉義下午4.5及4.6地震 間隔不到17秒

2018-07-02 18:47

雨炸嘉縣6鄉鎮市積水道路封閉 竹崎鄉山坡土石崩塌

2018-07-02 14:12

水庫進帳了 花生、蓮子卻雨損

2018-07-02 23:29

12小時連4震 嘉義凌晨又地震民眾心驚驚

2018-07-03 07:49

嘉義縣鹿草鄉時雨量破百 全鄉逾3分之1村落積水

2018-07-02 13:20

連日大雨 正修科大旁擋土牆崩塌砸毀隔鄰大樓警衛室

2018-07-03 08:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top