連日大雨 正修科大旁擋土牆崩塌砸毀隔鄰大樓警衛室

2018-07-03 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，高市連日下著大雨，今天凌晨近4點，鳳山區濱山街55巷一棟大樓與正修科技大學鄰隔擋土牆崩塌，住戶地下車道旁的警衛室遭落石砸毀，好在當時沒有人在警衛室，現場無人傷亡，警方現場拉起封鎖線，實施管制。

今天凌晨3點47分，警方接獲報後，現場一度以為有人受困，經了解後，警衛早上6點半上班，現場無人受困傷亡，現場土石砸落，警衛室被砸毀，土石散落在地下車道出入口，警方拉起封鎖線警戒。

高市連日大雨，今天凌晨近4點，鳳山區濱山街55巷一棟大樓與正修科技大學鄰隔擋土牆崩塌，住戶地下車道旁的警衛室遭落石砸毀，好在當時沒有人在警衛室，現場無人傷亡，警方現場拉起封鎖線，實施管制。記者劉星君／翻攝 分享 facebook

高市連日大雨，今天凌晨近4點，鳳山區濱山街55巷一棟大樓與正修科技大學鄰隔擋土牆崩塌，住戶地下車道旁的警衛室遭落石砸毀，好在當時沒有人在警衛室，現場無人傷亡，警方現場拉起封鎖線，實施管制。記者劉星君／翻攝 分享 facebook

高市連日大雨，今天凌晨近4點，鳳山區濱山街55巷一棟大樓與正修科技大學鄰隔擋土牆崩塌，住戶地下車道旁的警衛室遭落石砸毀，好在當時沒有人在警衛室，現場無人傷亡，警方現場拉起封鎖線，實施管制。記者劉星君／翻攝 分享 facebook

高市連日大雨，今天凌晨近4點，鳳山區濱山街55巷一棟大樓與正修科技大學鄰隔擋土牆崩塌，住戶地下車道旁的警衛室遭落石砸毀，好在當時沒有人在警衛室，現場無人傷亡，警方現場拉起封鎖線，實施管制。記者劉星君／翻攝 分享 facebook

高市連日大雨，今天凌晨近4點，鳳山區濱山街55巷一棟大樓與正修科技大學鄰隔擋土牆崩塌，住戶地下車道旁的警衛室遭落石砸毀，好在當時沒有人在警衛室，現場無人傷亡，警方現場拉起封鎖線，實施管制。記者劉星君／翻攝 分享 facebook

高市連日大雨，今天凌晨近4點，鳳山區濱山街55巷一棟大樓與正修科技大學鄰隔擋土牆崩塌，住戶地下車道旁的警衛室遭落石砸毀，好在當時沒有人在警衛室，現場無人傷亡，警方現場拉起封鎖線，實施管制。記者劉星君／翻攝 分享 facebook

高市連日大雨，今天凌晨近4點，鳳山區濱山街55巷一棟大樓與正修科技大學鄰隔擋土牆崩塌，住戶地下車道旁的警衛室遭落石砸毀，好在當時沒有人在警衛室，現場無人傷亡，警方現場拉起封鎖線，實施管制。記者劉星君／翻攝 分享 facebook