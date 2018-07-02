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雨炸中南部 鹿港災情最慘

2018-07-02 23:30聯合報 本報記者／連線報導

鹿港 老街變小河

暴雨昨天轟炸中南部，連續數小時瞬間大雨，讓彰化鹿港老街變成小河，雲林土庫水淹大腿，居民漏夜逃難搬離住處，虎尾鎮則因大雨沖斷道路，垃圾車無法出勤，被迫停收垃圾。

鹿港老街水深及腰。 記者林宛諭／攝影
鹿港老街水深及腰。 記者林宛諭／攝影
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雲林 花生田重創

強降雨也造成正值採收期的雲林花生受創，縣長李進勇昨到主產地的元長鄉視察表示，初步統計有三百五十公頃花生受損，因全縣還有約兩千公頃花生尚未採收，建議農糧署啟動購貯程序，並依農業天然災害救助辦法補助農損。

雲林花生發芽腐爛。 記者蔡維斌／攝影
雲林花生發芽腐爛。 記者蔡維斌／攝影
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氣象局表示，昨天中南部雨勢，主要是受到西南風影響，中南部的雨勢將延續到明天，今、明兩天還是有豪雨、大雨等級的雨量，民眾要特別注意。明天過後雨勢才會逐步減弱，回到午後雷陣雨的形態。

昨天中南部多個地區降大雨、豪雨，甚至日累積雨量達三百五十毫米大豪雨等級，其中以彰化地區最為明顯。根據氣象局資料，昨天全台降雨前十名，彰化縣占了八個，埔鹽達到三八六毫米、福興三七九毫米，鹿港鎮雖只有二六一毫米，卻造成老街淹水嚴重。

天后宮「從沒這麼嚴重」

「好慘！」鹿港老街總幹事魏秀娟說，昨天的大雨讓鹿港老街古蹟保存區全泡在水裡，水深最高時到腰部。當地里長黃文秋說，凌晨三點多開始下大雨，早上八點多老街開始淹水，雨下得大又急，公會堂到老街一下子就淹成一片。

天后宮小吃店泡水。 記者林宛諭／攝影
天后宮小吃店泡水。 記者林宛諭／攝影
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彰化縣府緊急調度抽水機，但抽水速度趕不上雨勢，從鹿港鎮老街、天后宮商圈、龍山寺前廣場一片汪洋，整條老街像小河，天后宮商圈阿南師業者陳慧玲說，「從沒淹得這麼嚴重」，大家的生財器具全都泡在水裡。

二林鎮上不少街道嚴重積水，不少車輛熄火「卡」在路中待援，民眾形容雷聲加上大雨，「好像颱風天」。大雨也造成芳苑鄉新寶國小、彰化市南郭國小、溪湖國中三所學校停課。

土庫 部分居民撤離

雲林地區也因雨傳災情，位於土庫鎮馬光西平里的山仔腳部落有數百住戶，積水超過大腿，道路中斷，部分居民一大清早趕忙撤離住家。張姓住戶說，去年淹得更嚴重，水都到腰部了，今年又淹，擔心半夜洪水來會跑不及，只得舉家撤離。

二林稻草沖到馬路。 記者凌筠婷／翻攝
二林稻草沖到馬路。 記者凌筠婷／翻攝
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張姓村民說，淹水是因有才寮大排沒疏濬，去年淹水時從立委到縣府官員都來看過，今年還是照淹，「光看不做，以後不要來看了」。雲林虎尾靠近北港溪滯洪池工程因施工加上大雨沖刷，造成路基坍塌，造成垃圾車無法出勤，虎尾地區被迫停收垃圾一天。

雨彈轟炸嘉義縣，雨量最大的鹿草鄉時雨量破百，全鄉逾三分之一村落積水，警方一度封閉積水道路；還有五鄉鎮市積水，封閉道路及便橋。

枋寮 路邊塌陷四十公分

屏東枋寮鄉大庄路靠近中華大排一段卅公尺長路面，因連日豪雨遭淘空，路邊塌陷四十公分；高雄市不只多處淹水，也造成大樹、林園等區上千戶停電，直到晚間才陸續恢復供電 。

老街鹿港淹水

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