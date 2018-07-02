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高雄強降雨 神農路積水40公分

2018-07-02 23:02聯合報 記者王昭月／高雄報導

旺盛對流雲系帶來強降雨，高雄昨天多處積淹水，其中鳥松區神農路往大寮方向約50公尺路段水深半個輪胎高，旗山嶺口附近出現滾滾泥流，大樹區累積雨量達211.5毫米，全市最高。

因應大雨帶來災害，台29線近旗山嶺口地區的南下車道，昨天上午10點起暫時封閉，阿公店水庫水位達34.01公尺，上午11點起開啟溢洪管，進行每秒25立方公尺調節性放水，鳥松神農路往大寮方向路段亦暫閉車道，由警方派員疏導。高雄市府針對岡山區寶公橋、橋頭區筆秀橋、旗山區瑞峰橋及旗揚橋發布水位警戒 ，阿蓮區南雄橋、田寮區崇德橋發布二級警戒。

高雄市鳥松區神農路積水不退，高雄市副市長楊明州（左）前往視察。 記者王昭月／攝影
高雄市鳥松區神農路積水不退，高雄市副市長楊明州（左）前往視察。 記者王昭月／攝影
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高市昨天一早烏雲罩頂，幾波陣雨造成多處路段積水，鳥松區神農路890號往大寮方向路段因宣洩不及，積水40公分高，高市副市長楊明州中午前往視察，研判是排水箱涵遭樹葉枯枝等雜物阻塞，指示調動機具在2小時內排除障礙。

楊明州說，市區有些地方時雨量超過60毫米，部分地區24小時累積雨量超過250毫米。針對市區瞬間積水路段，已請水利局及環保局清查洩水孔是否被樹葉、塑膠袋阻塞，及時清理。另大樹瓦厝街因缺乏排水側溝導致淹水，當地屬中油土地，須與中油協議再規畫排水設施。

高雄鳥松區神農路890號往大寮路段，一度淹水40公分高。 記者王昭月／攝影
高雄鳥松區神農路890號往大寮路段，一度淹水40公分高。 記者王昭月／攝影
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楊表示，高市山區雨勢並沒那麼大，不過雷雨胞可能東移，六龜、茂林、那瑪夏等地居民要注意土石流潛勢情況，孕婦、罹患慢性疾病的長輩如需撤離，更要及時因應。

台29線近旗山嶺口一帶昨天上午10點左右，路旁丘陵土石滑落產生泥流。公路總局第三區養護工程處高雄工務段先封閉南下車道，下午5點清理完畢已恢復通行。

雨量中油淹水水庫

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